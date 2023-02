Neues Modul für PV-Parkplatz-Überdachung von Solarwatt

Die Solarwatt bringt ein Update ihres Glas-Glas-Moduls heraus. Wie der Vorgänger ist es insbesondere für Parkplatzüberdachungen geeignet.

„In immer mehr Bundesländern wird es zur Pflicht, dass Parkplätze mit Solarmodulen überdacht werden müssen. Für diesen Anwendungsfall sind unsere Module perfekt ausgelegt“, sagt Norbert Betzl, Director Product Management Solar Modules bei Solarwatt. Knackpunkt für die Parkplatz-Überdachung mit PV-Modulen ist die sogenannte allgemeine baaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Diese ist erforderlich, um PV-Module ohne weitere Absicherung auch über Kopf montieren zu dürfen, zum Beispiel an Fassaden oder über Parkplätzen. Das Vorgängermodell war bei Markteinführung 2020 laut Solarwatt das erste Glas-Glas-Modul mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung in Deutschland. Damit seien mittlerweile Parkplatz-Flächen mit einer Gesamtgröße von über 140.000 m2 überdacht, was etwa 20 Fußballfeldern entspricht.

Neues PV-Modul mit bifazialen Halbzellen soll mehr PV-Strom bei Parkplatz-Überdachung liefern

Solarwatt löst nun sein bisheriges Modell Vision 60M construct durch das Halbzellenmodul Panel vision GM 3.0 construct ab. Es handelt sich auch hierbei um ein Glas-Glas-Modul. Es wird ab März in der Solarwatt-Fabrik in Dresden hergestellt. Die Spitzenleistung liegt bei bis zu 370 Watt. Ab Ende des Jahres will Solarwatt noch eine Mittelstrebe an der Unterseite des Moduls ergänzen. Sie soll Kabel und Anschlussdose verdecken. Zusätzlich könne das Modul dadurch höhere Schneelasten tragen als das Vorgängermodell.

Das neue Modul ist mit bifazialen Solarzellen ausgestattet, die auch den Lichteinfall von der Unterseite nutzen. „Die bifazialen Halbzellen-Module machen sich besonders bezahlt, wenn sie bei einer freistehenden Dachkonstruktion wie beispielsweise einem Carport oder einer Parkplatzüberdachung zum Einsatz kommen, bei denen ein Lichteinfall von beiden Seiten erfolgt. Die beidseitig photoaktiven Zellen ermöglichen bei einem Carport zusätzliche Stromerträge von bis zu zehn Prozent“, erklärt Betzl.

Neben großflächigen Parkplätzen sind Terrassen und Carports typische Anwendungen für die bifazialen Glas-Glas-Module mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Über PV-Parkplatz-Überdachung berichtete Solarserver bereits häufiger.

27.2.2023 | Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH