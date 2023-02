Schlüsselfertiges PV-Speicher-System reagiert auf variable Strompreise

Die Franchise-Kette für dezentrale Energiesysteme Enerix setzt gemeinsam mit Fenecon auf Lösungen, die auf flexible Strompreise reagieren.

Dass Photovoltaik-Systeme ein ausgeklügeltes Energiemanagement besitzen, um die Eigennutzung des Stroms durch Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge zu optimieren, ist mittlerweile Standard. Fenecon und Enerix setzen nun auf Speicher-Systeme, die auf variable Strompreise reagieren. So lässt sich der Strombezug gezielt in die Zeiten verlagern, in denen reichlich Energie aus Wind und Sonne den Strom billig macht.

Das Energiemanagement mit der Einbindung variabler Stromtarife gibt es bereits seit Ende 2021, wie Solarserver berichtete. Enerix will seinen Kunden diese Option nun vermehrt anbieten und hat daher die Zusammenarbeit mit dem Speicherunternehmen Fenecon ausgebaut. „Das modular aufgebaute Heimspeichersystem Fenecon Home liefert unseren Kunden eine gute Lösung zur maximalen Eigenversorgung – und durch die dreiphasige Notstromlösung mit solarer Nachladung auch Schutz gegen einen Stromausfall. Besonders interessant ist das auf OpenEMS basierende Fenecon Energiemanagementsystem“, erklärt Enerix-Geschäftsführer Peter Knuth. OpenEMS ist die hauseigene Fenecon-Lösung, die auch in den Gewerbe- und Industriespeichern des Unternehmens zum Einsatz kommt.

Variable Strompreise für Verbraucher bisher selten

Da feste Bestandteile wie Netzentgelte und EEG-Umlage bisher den größten Anteil des Stroms ausmachten, gab es bisher für Endkunden keine echten variablen Preise sondern allenfalls Zweitarif-Angebote. Das ändert sich nun. Tibber zum Beispiel bietet einen Tarif an, der mit dem Börsenpreis des Stroms variiert. Bis Mitte des Jahrzehnts sind zudem alle Energieversorger verpflichtet, Kunden mit Smartmetern variable Tarife anzubieten. Erst mit den Preissignalen wird es möglich, Speicherung und Verbrauch an den fluktuierenden Energiequellen Wind und Sonne auszurichten. Leistungsstarke Verbraucher wie Wärmepumpen und Ladesäulen werden schon in naher Zukunft in der Lage sein müssen, sich am Gesamtsystem auszurichten, damit es nicht zu massiven Abregelungen kommt.

Enerix bietet im Franchise-System schlüsselfertig dezentrale Energiesysteme aus PV-Anlagen, Batterien, Ladelösungen und Wärmepumpen an. Zur Enerix-Kette gehören mittlerweile rund 110 Betriebe in Deutschland und Österreich, die bisher rund 10.000 Anlagen umgesetzt haben.

27.2.2023 | Quelle: Enerix | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH