Baywa r.e. plant Verkauf der Geschäftseinheit Solar Trade

Die Baywa r.e. will ihr Projektgeschäft ausbauen. Um das zu finanzieren sucht sie einen Käufer für die Geschäftseinheit Solar Trade.

Das Unternehmen will sich laut einer Pressemitteilung stärker auf das internationale Projektgeschäft und die weitere Expansion als Energieerzeuger (Independent Power Producer, IPP) konzentrieren. Daher plant die Baywa r.e. nun auch den Verkauf Internationalen Solarhandelsgeschäfts „Solar Trade“. Erst im November hatte der Ökoenergie-Konzern den Verkauf seiner Biogassparte gemeldet, die mittlerweile unter dem Namen Vorn Bioenergy firmiert und laut dem neuen Eigentümer GIG ihre Mitarbeiterzahl erhöht hat und im eurpäischen Ausland wachsen will.

Das Geld aus dem Verkauf der Solar Trade will Baywa r.e. unter anderem nutzen, um das Projektgeschäft bis 2026 zu verdreifachen und sein Anlagenportfolio als IPP auf 3 GW zu erweitern.

Baywa r.e hofft nun auf einen Käufer, der den Erfolgskurs des Unternehmens fortsetzt, geht aus der Pressemitteilung hervor. Das Solarhandelsgeschäft der BayWa r.e. sei ein etablierter Marktführer, der mit einem globalen Netzwerk von über 20 Distributionsgesellschaften und mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit vertreten sei. Besondere Wachstumschancen sieht Baywa r.e. in den europäischen Kernmärkten und der Expansion in die Region Asien und Pazifik sowie Nord- und Südamerika. Solar Trade habe das Potenzial, den jährlichen Absatz an Solarmodulen und Wechselrichtern auf mehr als 10 Gigawatt zu steigern.

28.2.2023 | Quelle: Baywa r.e. | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH