Socomec stellt Outdoor-Stromspeicher für Industrie und Gewerbe vor

Das auf Messtechnik und Energiewandlung für Niederspannungsnetze spezialisierte Unternehmen Socomec will einen neuen Stromspeicher in Deutschland auf den Markt bringen.

Der Outdoor-Stromspeicher Sunsys HES L ist für Industrie- und Gewerbe-Kunden konzipiert. In Frankreich, dem Heimatland der Socomec, sei das System bereits etabliert, heißt es in der Pressemitteilung. In Deutschland soll der Speicher im Mai auf der E-World in Essen und im Juni auf der ees Europe in München zu sehen sein.

Modularer Speicher-Aufbau ermöglicht flexible Skalierung

Das Speicher-System ist modular aufgebaut und soll Leistungen von 100 kVA bis zu mehreren MVA und Kapazitäten von 186 kWh bis zu mehreren MWh ermöglichen. Es besteht aus drei Standardschränken (C-Cab, B-Cab und DC-Cab) sowie einem Energieverteilerschrank (AC-Cab). Die Schränke werden kundenspezifisch konfiguriert. Das erlaube die maximale Flexibilität, um allen Installationsanforderungen zu entsprechen.

Anwendungen für den Outdoor-Stromspeicher sieht Socomec als Energiemanagement-Zentrale für Dienstleistungs-, Gewerbe- und Industrie-Betriebe, in der Versorgung netzgekoppelter oder autarker Microgrids und in der Unterstützung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.

Durch die Kombination der Wandler- und Batterie-Technologien sei das System besonders sicher und zuverlässig. Es entspreche den strengsten europäischen Normen für elektromagnetische Abstrahlung und Wandlungsqualität. Robuste Wandler in den C-Cab-Schränken sollen Gleichtaktstörungen begrenzen.

Die flüssigkeitsgekühlten EnerOne-LEP-Batterien auf Basis von Lithium-Eisen-Phosphat stammen Socomecs Partnerunternehmen CATL. Sie sind gegen thermisches Durchgehen geschützt. Die Eigensicherheit des gesamten Systems ist zertifiziert.

Stromspeicher mit Features für Industrie und Gewerbe: Glättung von Lastspitzen, Schwarzstartfähigkeit, Microgrid-Management

Für eine einfache Installation verwendet Socomec einen speziellen Kabelkanal zwischen C-Cab und B-Cab, im dem auch sämtliche DC-, Kommunikations- und Erdungskabel zwischen den Schränken verlegt werden. Sunsys HES L wird mit allen internen Leistungs-, Energie- und Steuerungsmodulen vormontiert geliefert. Das diene der Qualitätssicherung, sorge für eine schnelle Installation und einfachen Transport.

Ein eigenes Power Management System (PMS) regelt das Speicher-System. Es ist im C-Cab integriert. Es sorgt je nach Aufgabe für die Glättung von Lastspitzen oder die Optimierung des Eigenverbrauchs. Zusätzlich kann es bei einem Stromausfall einen Schwarzstart koordinieren. In Microgrids kann es zudem mehrere Energiequellen verbinden.

Der C-Cab enthält IoT-Geräte für eine ständige Fernüberwachung des Systems. Diese ermöglichen den Zugriff auf ein webbasiertes Dashboard für die Online-Überwachung, den Zugriff auf die Leistungskennzahlen des Systems über das Web, eine Smartphone-App sowie Informationen zu planmäßigen Vor-Ort-Wartungen und Remote-Firmware-Updates.

