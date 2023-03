Der neue Leitfaden des Gebäude-Branchenverbandes VdZ soll Fachhandwerkern beim Umstieg auf die Wärmepumpe helfen.

Die Nachfrage nach Wärmepumpen zur Sanierung von Heizungsanlagen im Gebäudebestand steigt rasant. Laut Absatzstatistik von BDH und BWP ist der Absatz 2022 auf 236.000 Geräte und damit um 53 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Trend zur Wärmepumpe wird sich in den kommenden Jahren weiter verstärken. Doch worauf ist beim Umstieg auf diese neue Heiztechnik besonders zu achten? Der neue VdZ-Leitfaden „Umsteigen auf die Wärmepumpe“ soll hierzu die wichtigsten Informationen und Anleitungen für SHK-Handwerksbetriebe liefern. Besonders Fachhandwerkern ohne Erfahrungen in der Installation von Wärmepumpen will man so der Umstieg von klassischen Feuerstätten erleichtern, indem die Autor:innen zentrale Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten thematisieren. Der Wärmepumpen-Leitfaden gibt den Betrieben dazu einen Überblick über nötige Anpassungen bei Planung, Installation und Wartung sowie auf Weiterbildungs-, Unterstützungs- und Informationsangebote.

Monoblock-Luft-Wärmepumpe im Fokus vom Wärmepumpen-Leitfaden

„Mit unserem neuen Leitfaden möchten wir Fachhandwerkern das nötige Rüstzeug an die Hand geben, um den Umstieg von herkömmlicher Brennwerttechnik auf die Wärmepumpe kompetent und effektiv durchführen zu können. Im Fokus steht die Luft-Wasser-Wärmpumpen in Monoblockbauweise für das Einfamilienhaus im Bestand. Luft-Wasser-Wärmpumpen machen den Hauptanteil der Neuinstallationen aus, erfordern keine kältetechnischen Fachkenntnisse und sind gerade für den Wärmepumpen-Einsteiger gut geeignet“, sagt Kerstin Stratmann, Geschäftsführerin der VdZ, Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V.

Der Wärmepumpen-Leitfaden vermittelt die notwendigen Grundlagenkenntnisse wie das Funktionsprinzip und Typen von Wärmepumpen, Wissenswertes über Kältemittel, die Hydraulik oder die Planung von Heizung und Trinkwassererwärmung. Darauf aufbauend kann der Fachhandwerker anhand der anschaulichen Skizzierung aller Planungsschritte die Planung, den Einbau und die Wartung einer Wärmepumpe nachvollziehen und typische Fehlerquellen und spätere Betriebsstörungen von vornherein vermeiden. Da die gute Zusammenarbeit mit dem Elektrohandwerk unerlässlich ist, wird der gemeinsame Abstimmungsbedarf beleuchtet und eine Checkliste zum Informations- und Datenaustausch für die Planung und Installation der Wärmepumpe liegt bei.

Der Wärmepumpen-Leitfaden ist kostenlos unter diesem Link zu finden. Man kann ihn auch gegen eine Versandkostenpauschale in gedruckter Form bestellen.

7.3.2023 | Quelle: VdZ | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH