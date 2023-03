PVT-Wärmepumpensystem: Strom und Wärme vom Dach

Die Unternehmen Consolar und Triple Solar haben ein PVT-Wärmepumpensystem entwickelt. Darin dienen PVT-Kollektoren als Wärmequelle für die Wärmepumpe und erzeugen zudem den benötigten Strom.

Spezielle PVT-Kollektoren können als alleinige, geräuschfreie Wärmequelle für Wärmepumpen dienen. Damit kann man im dicht bebauten städtischen Bereich effiziente Wärmepumpen installieren, was bislang aus Platzgründen wegen Erdarbeiten oder wegen Schallemissionen bei Luft-Wärmepumpen kaum möglich war. Zudem verbraucht ein PVT-Wärmepumpensystem deutlich weniger Strom als eine Luft-Wärmepumpe. Bilanziell über das ganze Jahr gesehen kann man den benötigten Strom klimaneutral selbst erzeugen.

Gemeinsam haben die Unternehmen Consolar und Triple Solar ein solches PVT-Wärmepumpensystem entwickelt. Die in Deutschland ansässige Firma Consolar beschäftigt sich seit 2006 mit Wärmepumpensystemen, die über Solar-Hybridkollektoren ihre Wärme beziehen. Das niederländische Unternehmen Triple Solar arbeitet seit 2013 an der Entwicklung von PVT-Kollektoren. 2016 meldeten beide Unternehmen gemeinsam ein weltweites Patent auf eine aus den Erfahrungen der Vorarbeiten entstandenen neuartigen PVT-Wärmepumpenkollektor an. Dank eines großflächigen rückseitigen Luft-Wärmeübertragers kann der sogenannte Solink-Kollektor Wärmepumpen vollständig mit Wärme versorgen. Dafür sind relativ kleine Flächen nötig, mit denen auf den meisten Dächern eine wirtschaftliche Lösung realisiert werden kann. 2017 bauten Triple Solar und Consolar gemeinsam die Produktion auf, 2018 wurde diese für das Solar Keymark-Label auditiert.

Triple Solar: PVT-Wärmepumpensystem als Paketlösung

Mit der diesjährigen Leitmesse ISH tritt erstmals Triple Solar auf dem deutschen Markt auf. Das Amsterdamer Unternehmen hat in den letzten Jahren eine speziell für PVT-Kollektoren angepasste neuartige Kompakt-Wärmepumpe entwickelt. Die PVT-Wärmepumpe 3.5 verwendet modernste Techniken, unter anderem das natürliche Kältemittel Propan und nutzt den von den PVT-Kollektoren erzeugten Strom sehr sparsam. Mit dieser Wärmepumpe bietet Triple Solar abgestimmte standardisierte Pakete an. Das PVT-Wärmepumpensystem gibt es mit vier Kollektoren für den Neubau mit geringer Heizleistung. Zudem bietet das Unternehmen auch Pakete als Hybrid-Ergänzung zu einer Gasheizung in der Sanierung mit drei PVT-Kollektoren an.

Während sich Triple Solar auf Standardpakete fokussiert, stellt Consolar sein Know-How speziell in größeren Projekten zur Verfügung, etwa in der städtischen Sanierung oder bei neuen Quartieren. In Zusammenarbeit mit Bauträgern, Stadtwerken und Planern will man Energiekonzepte in Kombination mit geeigneten marktgängigen Sole-Wärmepumpen realisieren. Parallel baut Consolar den Vertrieb über große Heizungs- und Wärmepumpenanbieter auf. Diese Anbieter sollen in den kommenden Jahren eigene mit Solink-Kollektoren abgestimmte PVT-Wärmepumpensysteme auf den Markt bringen.

10.3.2023 | Quelle: Consolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH