Nach dem Aus des eigenen Solarautos Sion konzentriert sich Sono Motors auf die Nachrüstung und Integration der Solartechnologie in Fahrzeuge von Drittanbietern. Das Unternehmen hat jetzt mit insgesamt 25 Partnern Absichtserklärungen oder Verträge abgeschlossen.

Das Solartechnologie-Unternehmen Sono Motors hat einen Vertrag mit einer der zehn größten Pkw-Hersteller der Welt abgeschlossen. Die Bestellung umfasst die Lieferung von Solar-Modulen für die Integration in ein Fahrzeug: Gemeinsam mit Sono Motors möchte der OEM diese Solar-Integration in seine Autos ausloten. Bereits im Dezember letzten Jahres hatte Sono Motors die Bestellung eines ersten Pkw-Herstellers bekannt gegeben. Damit steigt die Gesamtzahl der Kunden und Partner für die Photovoltaik-Technologie des Unternehmens auf 25. Zum Zeitpunkt des Börsengangs vor 15 Monaten waren es zehn Partner.

Sono Motors hat für das Solarladen eine Leistungselektronik für Hochvolt-Anwendungen im Automobilbereich entwickelt, darunter auch für Pkw. Sono Motors spezialisiert sich zudem auf ein Herstellungsverfahren, mit dem es Solarzellen nahtlos in Kunststoffe integrieren kann. Diese kann man dann für die Karosserie von Pkw verwenden. Das Solarladen mit im Fahrzeug integrierten Photovoltaik-Modulen soll die Abhängigkeit von Ladeinfrastrukturen verringern und eine Senkung der Betriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen batteriebetriebenen Fahrzeugen ermöglichen. Autohersteller und Flottenbetreiber können diese Technologie in ihren eigenen Produkten einsetzen, um bestehende Fahrzeuge nachzurüsten oder neue Serienfahrzeuge zu bauen.

„Wir sehen, dass sich eine ganze Branche in Richtung Solar-Integration in Fahrzeugen bewegt. Wir glauben, dass wir mit unserer patentierten polymerbasierten Solartechnologie für Pkw ganz vorne mit dabei sind“, sagt Laurin Hahn, Mitbegründer und CEO von Sono Motors. Sono Motors arbeitet derzeit als Entwicklungspartner oder Zulieferer mit Unternehmen in Europa und den USA zusammen. Zu den Kunden gehören Chereau, Kögel und die Volkswagen-Tochter Scania. In Zukunft will sich das Unternehmen auf vier Kernbranchen konzentrieren: Pkw, Busse, Kühlfahrzeuge und Wohnmobile. Sono Motors will seine Solartechnologie weiter skalieren und mit der geplanten Einführung einer Nachrüstlösung für den ÖPNV beginnen.

Der Produktion eines eigenen Solarautos hatte Sono Motors kürzlich gestoppt.

