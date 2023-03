Solaredge auf Roadshow in Deutschland

Solaredge will sich mit einer Veranstaltungsreihe in der deutschen Solarindustrie stärker ins Gespräch bringen. Vaillant und Versicherer Zurich begleiten das Unternehmen.

Der Hersteller von Leistungselektronik Solaredge befindet sich auf einer Roadshow in Deutschland. Wie das Unternehmen mitteilen ließ, richten sich die Veranstaltungen an die heimische Solarindustrie an. Sie erfolge ferner in Zusammenarbeit mit der Vaillant Group und dem Versicherer Zurich Insurance.

Auf der Veranstaltungsreihe will Solaredge die neuesten Innovationen der Solartechnologie thematisieren. Es geht zudem darum, Best Practices für private und gewerbliche Solarlösungen vorzustellen. Vaillant werde das Format nutzen, ihre “PV-fähigen” Lösungen für Wärmepumpen zu präsentieren. Zurich zeige Modelle für die Versicherung von Photovoltaik-Installationen.

Marco Ledic, Country Manager Deutschland, sagt: „Einen effizienten Weg zu finden, Energie zu verwalten, ist in Deutschland zu einem sehr wichtigen Thema geworden. Die Solarindustrie ist infolgedessen stark gewachsen. Da sich Photovoltaik-Lösungen schnell weiterentwickeln, ist der Zugang zu den richtigen Informationen entscheidend. SolarEdge und seine Partner teilen ihr Wissen zu Best Practices, um die Teilnehmer so gut wie möglich für eine erfolgreiche Investition in Solarlösungen vorzubereiten.”

