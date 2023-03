PV-Eigenverbrauch: Smartfox startet in Deutschland

Mit einer Technologie zur Optimierung des Eigenverbrauchs von PV-Anlagen ist SmartFox in Österreich und der Schweiz am Markt. Nun nimmt das Unternehmen seine Aktivitäten in Deutschland auf.

Das auf PV-Eigenverbrauch spezialisierte Unternehmen Smartfox startet den Vertrieb seiner Produkte in Deutschland. Bisher war das Elektronik-Unternehmen in Österreich und der Schweiz aktiv. Wie es mitteilte, arbeitet es nun mit dem Kölner Vertriebsteam von myenergi zusammen, das zuvor die Wallbox zappi in Deutschland eingeführt hat. Durch eine intelligente Kopplung von Photovoltaik, Elektromobilität, Heizen und Klimatisieren nutzten Eigenheimbesitzer in Österreich und der Schweiz dank Smartfox-Technik bereits bis zu 98 % ihres Solarstroms selbst.

„Smartfox macht es für Eigenheimbesitzer mit PV-Anlage möglich, fast ihren gesamten grünen Strom selbst zu nutzen. Damit hat Smartfox einen echten Technologievorsprung auf dem Markt“, erklärt Carsten Pattberg, Geschäftsführer der neuen Smartfox GmbH in Köln, die für den Vertrieb der Smartfox Produkte in Deutschland zuständig ist. „Der Energiemanager ist das Herzstück, in ihm ist viel Knowhow gebündelt – und er arbeitet dank echter Erfahrungswerte aus zehn Jahren besonders effizient. Ich sehe auf dem deutschen Markt ein riesiges Potential für Smartfox.“

Der Energiemanager funktioniere nicht nur mit der Wallbox und dem Heizstab von Smartfox, sondern auch mit Komponenten anderer Hersteller und könne auch eine Wärmepumpe einbinden. Auch für Hausbesitzer ohne PV-Anlage ist der Smartfox Energiemanager interessant, weil er erheblich Stromkosten einspart. Die Investition amortisiere sich oft schon nach ein bis zwei Jahren.

myenergi Produkte vertreibe das Kölner Team ab sofort nicht mehr. Entsprechend firmiere die myenergi GmbH in Smartfox GmbH um. „Wir sind wirklich begeistert, dass wir das erfahrene Team als Vertriebspartner gewonnen haben. Die Kölner haben schon die Produkte von myenergi extrem erfolgreich auf dem deutschen Markt eingeführt. Dass sie nun komplett auf unsere Smartfox Lösungen setzen, macht uns auch ein bisschen stolz“, sagt Matthias Fischbacher. Er hat Smartfox zusammen mit Hermann Buchsteiner gegründet, beide sind Geschäftsführer von Smartfox in Österreich.

14.3.2023 | Quelle: SmartFox | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH