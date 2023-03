Mieterstrom für Doppel- und Reihenhäuser

Dass Mieterstrom nicht nur für große Wohngebäudekomplexe geeignet ist, zeigt ein Vorhaben für Reihenhäuser in Otterndorf. Das Unternehmen Polarstern Energie setzt es um.

Mieterstrom kann auch für Doppel- und Reihenhäuser eine Option sein. Darauf weist das Unternehmen Polarstern Energie hin. Typischerweise ist Mieterstrom bisher eher ein Konzept für große, mehrstöckige Wohngebäude. Dass es auch in Quartieren mit Doppel- und Reihenhäusern funktioniert, zeigt laut dem Unternehmen ein Gemeinschaftsprojekt in Otterndorf an der Nordseeküste. In 4 Reihenhäusern und 4 Doppelhäusern mit jeweils 4 Wohnungen finden künftig Singles, Familien und Senioren ein neues Zuhause. Der Bau der Gebäude folgt dabei dem höchsten Effizienzhausstandard 40 NH. Die Stromversorgung übernimmt im Mieterstrom-Modell eine 337 kWp PV-Anlage und ein Quartierspeicher mit 460 kWh. Karftwerk udn Speicher versorgen neben den Haushalten auch zwei Wärmepumpen und 32 Ladepunkte für Elektroautos.

Beim Mieterstromprojekt in Otterndorf liege der gemeinsame Hausanschluss in der Mitte des U-förmig angeordneten Quartiers. Auf diese Weise sei die Entfernung der einzelnen Gebäude zur Technikzentrale gering, wodurch Kosten und Leitungsverluste sinken und die Effizienz der Stromversorgung steigt. Zudem werden die Haushalte künftig rund 70 % autark in ihrer Stromversorgung. Durch die Integration der Wärmepumpen in das Mieterstrommodell und die Belieferung zum günstigen Mieterstromtarif sinken zudem auch die Heizkosten.

Sinnvoll ab 20 Wohneinheiten

In der Praxis seien solche Quartiere mit Reihen- und Doppelhäusern typischerweise bei PV-Anlagen ab einer Gesamtleistung von 50 kWp sowie mindestens 20 bis 25 angeschlossenen Wohneinheiten je Hausanschluss sinnvoll. Gerade mit Blick auf die hohen Anforderungen an Effizienzhäuser und insbesondere des Effizienzhausstandards 40 NH ist ein PV-Mieterstromkonzept, bei dem Strom und Wärme kombiniert werden ideal.

Stephan Petersen, Geschäftsleiter der Umwelt Immo freut sich besonders auf dieses erste Projekt im Landkreis Cuxhaven: „Ziel einer Quartierslösung ist ein optimierter Strom- und Wärmeverbrauch, ein möglichst hoher Anteil lokal erzeugter, regenerativer Energien sowie entsprechend geringe CO2-Emissionen. Auf diese Weise sind Quartierslösungen in nachhaltiger Bauweise auch Bausteine einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung.“

16.3.2023 | Quelle: Polarstern | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH