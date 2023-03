ESY Sunhome stellt neue Energiespeicherlösungen auf der Messe K.EY 2023 vor und erweitert seine Präsenz in Europa mit der Eröffnung einer deutschen Geschäftsstelle in München.

Der Speicherhersteller ESY Sunhome (ESYSH) hat ein neues Batteriespeichersystem für Wohngebäude vorgestellt. Den PV-Speicher HM6 von ESY Sunhome gibt es in sechs Größen von 5,1 bis 30,7 kWh Speicherkapazität. Er ist mit einem 6-kW-Wechselrichter für die PV-Beladung ausgestattet. Das System ist modular aufgebaut und man kann sowohl auf dem Boden stellen oder an der Wand montieren. Die Batteriezellen basieren auf Lithium-Eisenphosphat.

Zudem soll im Oktober das neue All-in-One-Gerät HM12 auf den Markt kommen. Der HM12 ist mit einem 12-KW-Wechselrichter und Batterien mit einer Kapazität von bis zu 30 kWh ausgestattet. Es lässt sich ebenso wie das HM6 stapeln und ist nach IP66 wasser- und staubdicht. Eine zusätzliche Funktion nutzt die Luftkühlung zur Wärmeableitung, um die Geräte besser zu schützen und die Lebensdauer der Produkte zu verlängern. Darüber hinaus ist das HM12 mit einem leistungsfähigeren KI-Daten- und -System ausgestattet und wird mit einer 10-jährigen Produktgarantie geliefert. „Bei ESYSH stehen Sicherheit und Qualität bei allen Aspekten unserer Produktentwicklung im Vordergrund, von der Forschung und Entwicklung über die Herstellung bis hin zur Qualitätskontrolle und den Tests“, sagt Firmengründer Lee.

ESY Sunhome wird seine neuesten Produkte für Wohngebäude auf der K.EY 2023 präsentieren, die vom 22. bis 24. März 2023 in Rimini stattfindet. Diese Messe findet zum ersten Mal statt. Im Anschluss an die K.EY 2023 wird der PV-Speicher Hersteller ESY Sunhome am 29. März die Eröffnung seiner neuen deutschen Geschäftsstelle in München feiern.

20.3.2023 | Quelle: ESY Sunhome | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH