IRENA: Rekordwachstum bei Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien

Ende 2022 belief sich die weltweite Stromerzeugungsleistung aus erneuerbaren Energien laut einem Bericht der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) auf 3.372 Gigawatt (GW). Der Zubau beim Bestand an erneuerbaren Energien betrug 295 GW. Das entspricht einem Anstieg um 9,6 %.

Der von der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) veröffentlichte Bericht Renewable Capacity Statistics 2023 zeigt auf, dass die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien trotz der unsicheren Zeiten weiterhin weltweit auf Rekordniveau wachsen. Die Organisation sieht darin den Abwärtstrend der Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen klar bestätigt. „Dieses anhaltende Rekordwachstum zeigt die Resilienz der erneuerbaren Energien inmitten der aktuellen Energiekrise“, sagt Francesco La Camera, Generaldirektor der IRENA. „Die überzeugenden wirtschaftlichen Argumente für erneuerbare Energien einerseits und die günstigen politischen Rahmenbedingungen andererseits lassen ihren Anteil am globalen Energiemix weiter steigen. Der aktuelle jährliche Zubau an erneuerbaren Energien muss sich jedoch bis 2030 verdreifachen, wenn wir unser Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen, erreichen möchten.“

60 % des Zubaus erfolgt in Asien

Auch wenn viele Länder ihre Erneuerbaren-Leistungen im Jahr 2022 erhöht haben, konzentriert sich das wesentliche Wachstum der erneuerbaren Energien weiterhin auf einige wenige Länder und Regionen wie Asien, die USA und Europa. 60 % der neuen Leistung hat man nach den Daten von IRENA in Asien zugebaut. Somit führte das zu einer Gesamtleistung von 1,63 Terrawatt (TW) an erneuerbaren Energien im Jahr 2022 im asiatischen Raum. China leistete den größten Beitrag und steuerte 141 GW zur Erweiterung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien des Kontinents bei.

In Europa und Nordamerika wuchsen die erneuerbaren Energien um 57,3 GW bzw. 29,1 GW. Auch Afrika setzte sein stetiges Wachstum mit einem Zuwachs von 2,7 GW fort und lag damit leicht über den Zahlen des letzten Jahres. Ozeanien setzte sein zweistelliges Wachstum mit einem Ausbau von 5,2 GW fort, und in Südamerika hielt der Aufwärtstrend mit einem Leistungsausbau von 18,2 GW an. Der Nahe Osten verzeichnete den höchsten Zuwachs an erneuerbaren Energien seit Beginn der Aufzeichnungen: Denn 2022 wurden 3,2 GW an neuer Leistung in Betrieb genommen, was einem Anstieg von 12,8 % entspricht.

„Da in vielen Regionen weltweit ein Anstieg der Energienachfrage erwartet wird, erfordert die Energiewende eine schrittweise Veränderung, die über die angebotsseitige Dekarbonisierung hinaus einen strategischen Wandel herbeiführt“, sagt La Camera sagt. „ Jeder Leistungsausbau nicht erneuerbarer Energien infolge der jüngsten globalen Ereignisse muss mit Bemühungen zur Beschleunigung der Energiewende einhergehen, um das System resilienter, inklusiver und klimasicherer zu machen.“

Wasserkraft liefert größten Anteil an Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien

Die Wasserkraft weist mit 1.250 GW den größten Anteil an der weltweiten erneuerbaren Stromerzeugungsleistung auf. Beim der neu installierten Leistung dominieren aber Photovoltaik und Windenergie. Gemeinsam trugen die beiden Technologien im Jahr 2022 90 % zum Anteil aller neuen erneuerbaren Leistung bei. Die Solarenergieleistung führte mit einem Anstieg von 22 %, gefolgt von der Windenergie, die ihre Erzeugungsleistung um 9 % steigerte.

Eckdaten zu den einzelnen Technologien:

Wasserkraft: Die Erneuerbaren-Kapazität aus Wasserkraft stieg um 21 GW (+2 %), was dem Trend der letzten Jahren entspricht.

Windkraft: Mit einem Zuwachs von 75 GW (+9 %) im Jahr 2022 hat sich das Wachstum der Windkraft im Vergleich zu den beiden Vorjahren weiter verlangsamt.

Solarenergie: Der Zuwachs bei der Solarenergie im Jahr 2022 ist fast ausschließlich auf die Photovoltaik (PV) zurückzuführen, die einen Anstieg von 191 GW verzeichnete.

Bioenergie: Der Ausbau ging 2022 leicht zurück (+7,6 GW im Vergleich zu +8,1 GW im Jahr 2021).

Geothermie: Die Geothermie verzeichnete einen sehr bescheidenen Zuwachs von 181 MW.

Netzunabhängiger Strom: Die Kapazität wuchs 2022 um 1.237 MW (+11 %) auf 12,4 GW.

Der vollständige Bericht Renewable Capacity Statistics 2023 einschließlich der Eckdaten ist unter diesem Link zu finden.

22.3.2023 | Quelle: IRENA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH