Größte Solarthermie-Anlage Deutschlands in Leipzig geplant

Die Leipziger Stadtwerke errichten bis 2025 die größte Solarthermie-Anlage Deutschlands. Die soll 41 MW Leistung erbringen und damit im Sommer 20 Prozent des Leipziger Fernwärmebedarfs abdecken.

Leipzig stellt um: Zug-um-Zug werden regenerative Systeme mehr Energie für die Fernwärmeversorgung der Stadt liefern. Ein wichtiger Baustein ist dabei die größte Solarthermie-Anlage Deutschlands, für die die Leipziger Stadtwerke jetzt den Startschuss gegeben haben. Umsetzen wird das Projekt Ritter XL Solar. Die Inbetriebnahme des Solarheizwerkes für die Fernwärme ist für 2025 geplant.

Die Dimensionen sind beeindruckend: Auf einer Fläche von 14 Hektar im Leipziger Stadtteil Lausen-Grünau soll die solarthermische Großanlage mit 65.000 Quadratmetern Kollektorfläche entstehen und künftig rund 26 GWh Wärme pro Jahr liefern. Die Spitzenleistung der Erzeugung liegt bei etwa 41 MW. Damit lassen sich im Sommer rund 20 Prozent des Leipziger Tagesbedarfs an Wärme abdecken. „Mit der größten Solarthermie-Anlage Deutschlands setzt Leipzig ein Zeichen auf dem Weg zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung“, sagt Thomas Brandenburg, Abteilungsleiter Aufbaustab neue Erzeugung bei den Leipziger Stadtwerken. Die Anlage ist dabei Teil eines Zukunftskonzepts, mit dem die Stadtwerke erneuerbare, innovative und konventionelle Techniken in der Fernwärmeversorgung kombinieren.

Ein Ziel des Fernwärme-Transformationsplans ist die Reduktion von CO 2 -Emissionen. Rund 7.160 Tonnen des klimaschädlichen Treibhausgases wird die neue Großanlage nach der Inbetriebnahme im Jahr 2025 pro Jahr einsparen. „Solarthermie ist eine der effizientesten erneuerbaren Wärmequellen. Pro Hektar kann so circa 3-mal mehr Energie genutzt werden als bei Photovoltaik und sogar circa 30- bis 45-mal mehr als bei Biomasse“, sagt Erik Jelinek, Projektingenieur Erzeugungsanlagen bei den Leipziger Stadtwerken.

Größte Solarthermie-Anlage Deutschlands auf nachhaltig gestalteter Fläche

Die Anlage soll sich dabei optimal in die Landschaft eingliedern, auch die Fläche selbst will man nachhaltig gestalten. Geplant ist die Pflanzung von Obstbäumen, Hecken und weiteren Grünanlagen. Neben der Nutzung für erneuerbare Wärme sollen so auch artenreiche Blühwiesen und Lebensräume für Kleinsäuger, Insekten und Vögel entstehen. Auf ökologisch bearbeiteten Ackerflächen will man weiterhin den landwirtschaftlichen Charakter der Umgebung beibehalten.

Die Ritter XL Solar als Marke der Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG aus Baden-Württemberg wird die solarthermische Großanlage errichten. „Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns die Leipziger Stadtwerke entgegenbringen, und sind stolz, bei einem so wegweisenden Projekt mitwirken und wieder einen neuen Rekord in punkto Anlagengröße aufstellen zu dürfen“, sagt Christoph Bühler, Bereichsleiter bei Ritter XL Solar. „Dieses Projekt zeigt auch eindrucksvoll, dass solarthermische Großanlagen neben der CO 2 -neutralen Wärmeerzeugung auch die Standfläche ökologisch aufwerten und die Artenvielfalt fördern können.“

Weitere Informationen zur neuen Solarthermie-Anlage Leipzig West und die Zukunft der Leipziger Fernwärme ist unter diesem Link zu finden.

3.4.2023 | Quelle: Ritter XL Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH