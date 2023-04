Enphase baut Vertrieb in Europa aus

Enphase baut sein Batteriegeschäft in Europa weiter aus. Es geht um den Vertrieb von IQ Speichern nach Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz.

Die Enphase Energy plant den Vertrieb von Batterien in Europa weiter auszubauen. Wie das auf die Photovoltaik spezialisierte Unternehmen mitteilte, geht es dabei um die Auslieferung von IQ Batteries an Kunden in Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz.

Enphase verweist dabei auf den europäischen Marktausblick zu Batteriespeichern für Privathaushalte von SolarPower Europe. Der Bericht erwarte bis Ende 2026 die Installation von bis zu 11 Gigawattstunden (GWh) an Batteriespeicherkapazität für Privathaushalte. Das ist ein fast 5-faches Wachstum gegenüber den 2,3 GWh, die 2021 bereits installiert waren.

Konfiguration zwischen 3,5 bis 42 kWh

Das Enphase Energy System mit IQ Battery biete ferner Konfigurationen von 3,5 kWh bis zu einer Gesamtkapazität von 42 kWh. Es lasse sich zudem während der gesamten Lebensdauer des Systems aufgerüsten. Die IQ Batteries können Over-the-Air-Software-Upgrades erhalten. Das erhöhe zwar die Langlebigkeit des Systems, spiegelt sich aber in einer eingeschränkten Garantie von 10 Jahren wider. Hauseigentümer können die Enphase App ferner nutzen, um die Leistung zu überwachen und ihre Systeme intelligent zu verwalten. Dazu gehöre auch eine Funktion, die Nutzung der selbsterzeugten Energie maximiere und den Verbrauch von Strom aus dem Netz minimiere.

„Die Batteriesysteme von Enphase und die einfach zu bedienende mobile App bieten französischen Hausbesitzern Zuverlässigkeit, Ausfallsicherheit und Kontrolle“, sagt Julien Gouin, laut Enphase ein Installateur in Frankreich. „Wir freuen uns über die Expansion von Enphase in Europa, die uns hilft, die vielfältigen Energiebedürfnisse unserer Kunden erfolgreich zu erfüllen“, ergänzt Nico R. Dik von einem Installationsunternehmen in den Niederlanden. „Mit den IQ Batteries von Enphase können unsere Kunden den größtmöglichen Nutzen aus ihren Solarenergiesystemen ziehen.“ Das sagt Yavuz Apak, Geschäftsführer eines Installationsunternehmens in der Schweiz.

Die IQ Battery von Enphase verfüge über eine Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batteriechemie, die eine lange Lebensdauer und einen sicheren Betrieb durch thermische Stabilität biete.

„Wir freuen uns, mit unserem wachsenden Netzwerk von Installateuren in ganz Europa zusammenzuarbeiten, um den Markt mit den branchenführenden Hausenergie-Systemen von Enphase zu versorgen.“ Das sagt Marco Krapels, Vice President of International Sales bei Enphase Energy.

11.4.2023 | Quelle: Enphase | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH