Photovoltaik: Bürgerenergie-Genossen bündeln Kräfte

Um mehr Photovoltaik-Freiflächenanlagen in den Händen der Bürger zu bündeln, hat die Bürgerwerke eG einen Zusammenschluss von Bürgerenergie-Genossenschaften initiiert.

Um mehr Photovoltaik auf Freiflächen in Bürgerhand zu initiieren, haben sich mehrere Bürgerenergie-Genossenschaften in Deutschland zusammengeschlossen. Wie die Heidelberger Energiegenossenschaft mitteilte, kooperieren dazu acht Mitgliedsgenossenschaften der Bürgerwerke. Der Zusammenschluss BürgerProjektGemeinschaft konzentriere sich auf PV-Projekte, die die regionale Wertschöpfung stärken. Er suche ferner weitere Flächenbesitzer:innen und Kommunen, die von der dezentralen Energiewende profitieren wollen.

Die Mitgliedsgenossenschaften bündeln in der Dachgenossenschaft ihre Kräfte, um Menschen in ganz Deutschland mit erneuerbarem Bürgerstrom und BürgerÖkogas zu versorgen. Dieses erfolgreich erprobte Modell soll die BürgerProjektGemeinschaft jetzt im Bereich PV-Projektentwicklung wiederholen.

Dazu verbinde sie die lokale Präsenz und Glaubwürdigkeit der Bürger-Energiegenossenschaften, die zum Teil mehr als ein Jahrzehnt in ihrer Region verwurzelt sind, mit der Expertise und Finanzkraft der Dachgenossenschaft Bürgerwerke eG. „Zahlreiche Kommunen stehen gerade vor der drängenden Frage, wie sie den steigenden Bedarf an Freiflächen-Solaranlagen mit Rückhalt vor Ort umsetzen können. Unsere Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass solche Projekte gerade dann erfolgreich sind, wenn die Bürger:innen vor Ort sich beteiligen können und die Wertschöpfung in der Region bleibt. Mit der BürgerProjektGemeinschaft unterstützen wir Kommunen dabei, genau solche Projekte umzusetzen“, erklärt Bürgerwerke-Vorstand Felix Schäfer.

Unterstützung für Kommunen

Umgesetzt und betrieben werden die Solarprojekte von den lokalen Bürgerwerke-Genossenschaften, die Potentiale und Bedarfe in ihrer Region am besten kennen. Sie sorgen auch dafür, dass für die Umsetzung der Freiflächenprojekte vorzugsweise lokale Betriebe und Kommunen zum ZUge kommen und Bürger:innen sich über die lokale Energiegenossenschaft beteiligen können.

Die Dachgenossenschaft Bürgerwerke übernimmt Planungsprozesse und -kosten der Projektentwicklung und unterstützt ihre Mitgliedsgenossenschaften mit Wissen und Fachpersonal sowie bei der regionalen Vermarktung des Bürgerstroms. Außerdem leiste sie die Anschubfinanzierung für die BürgerProjektGemeinschaft, die sich in den nächsten Jahren wirtschaftlich selbst tragen soll.

Die BürgerProjektGemeinschaft startet zunächst mit acht Bürgerwerke-Genossenschaften, weitere Mitgliedsgenossenschaften der Bürgerwerke werden in Zukunft von dem Zusammenschluss profitieren. Dabei haben sie stets das gemeinsame Ziel vor Augen, wie Felix Schäfer betont: „Mit der BürgerProjektGemeinschaft bringen wir die regionale Energiewende in Bürgerhand voran, weil es nicht egal ist, wem das Energiesystem der Zukunft gehört – einigen wenigen Großinvestoren oder uns Bürger:innen.”

12.4.2023 | Quelle: Bürgerwerke | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH