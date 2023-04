ZSW kooperiert mit Niederlande für Lithium-Speicher

Das ZSW will gemeinsam mit dem niederländischen Institut TNO effiziente Lithium-Ionen-Batterien entwickeln. Potenzieller Kunde ist die europäische Automobilindustrie.

Das ZSW arbeitet für Lithium-Speicher mit dem niederländischen Institut TNO in Eindhoven zusammen. Das teilte das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) mit. Die Partner wollen künftig gemeinsam Lithium-Ionen-Batterien für die europäische Automobilindustrie entwickeln. Ziel des neuen Forschungsprojekts sei die Verbesserung der Batterieleistung. Dies solle durch die Stabilisierung der Grenzflächen in der Lithium-Ionen-Batterie mittels Atomic-Layer-Deposition (ALD) geschehen.

Das Zentrum TNO in Eindhoven verfüge über mehr als 15 Jahre Erfahrung mit der ADL-Technologie und sei eng mit Geräteherstellern in der Region Noord-Brabant verbunden. Das ZSW wiederum trage für die Lithium-Speicher seine Expertise auf den Gebieten Materialforschung sowie der Integration in Elektroden und Zellen bei. Zudem sei es stark in die industrielle Wertschöpfungskette der deutschen Automobilindustrie eingebunden. Zur detaillierten Materialcharakterisierung bestehe zudem eine Zusammenarbeit mit dem Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Institut an der Universität Tübingen.

Das Projekt werde sich zunächst auf die Verbesserung der bestehenden Lithium-Ionen-Batterien konzentrieren, da diese Technologie noch immer hohes Verbesserungspotenzial bei gleichzeitig kurzen Integrationsfristen bietet. Batterien der nächsten Generation, wie beispielsweise die derzeit sehr intensiv diskutierten Natrium-Ionen-Batterien, kommen in einer zweiten Phase dazu.

Das Projekt, das bis Ende Februar 2025 laufen wird, ist als erster Schritt einer langfristigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Forschungs- und Entwicklungszentren gedacht. Inhalt ist die Einrichtung eines grenzüberschreitenden Batterie-Netzwerks, in das beide Einrichtungen Partner aus der gesamten Wertschöpfungskette der Batterieproduktion in der niederländischen Provinz Noord-Brabant und Deutschland einbeziehen. Dieses Netzwerk wird dazu beitragen, die Wirtschaftstätigkeit und die Beschäftigungsmöglichkeiten in beiden Regionen zu verbessern. Die Provinz Noord-Brabant fördert die niederländischen Aktivitäten mit 2,1 Millionen Euro, während ZSW und NMI eine Förderung durch das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg in Höhe von 1,3 Millionen Euro erhalten.

