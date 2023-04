Sinn Power bringt kippbare Photovoltaik-Module auf den Markt

Die kippbaren Photovoltaik-Module SKipp kommen ohne eine Verankerung im Boden aus und sind daher eine Alternative zu klassischen Freiflächen-PV-Anlagen für Wasserschutzgebiete oder Mülldeponien.

Die Sinn Power GmbH hat eine neuartige und flexible Art Montage von Photovoltaik-Modulen für Freiflächenanlagen entwickelt. Es handelt sich um kippbare Photovoltaik-Module. Der Unterschied von SKipp zu konventionellen PV-Anlagen: Die Photovoltaik-Module sind kippbar aufgehängt, was die Belastung der Solarmodule durch Starkwind reduzieren soll. Dank des installierten Pendelgewichts schwingt das PV-Modul immer wieder in eine senkrechte Ausgangsposition zurück. Ein Umkippen ist laut Hersteller gänzlich ausgeschlossen – auch ohne eine Verankerung im Boden.

Der Stromertrag ist in der senkrechten Ost-West-Ausrichtung unter Einsatz von bifazialen Photovoltaik-Modulen im Vergleich zu einer klassischen Südausrichtung herkömmlicher Freiflächenanlagen laut Hersteller interessant. Denn die senkrechten PV-Module der SKipp erzielen im Gegensatz zu den geläufigen Solar-Anlagen einen hohen Ertrag sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag. Somit sollen sie in der Einspeisung besonders profitabel sein. Der Grund: Die herkömmlichen PV-Anlagen speisen allesamt im Mittagspeak in das Stromnetz ein, so dass die Preise zu dem Zeitpunkt weniger profitabel sind.

Auch im Winter zeigen sich die Vorteile dieser Technologie im Vergleich zu herkömmlichen Freiflächenanlagen: Durch die Kipp-Technologie können Schneemengen nicht auf den PV-Modulen verbleiben. Insgesamt sind laut Hersteller kippbare Photovoltaik-Module eine robuste und betriebswirtschaftlich attraktive Technologie unter minimalem Materialeinsatz. „Mit der SKipp haben wir Freiflächen- und Agri-PV-Anlagen neu erdacht. Diese Photovoltaik-Lösung erfüllt technisch die höchsten Ansprüche und bietet gleichzeitig hinsichtlich Einsatzort und Einsatzdauer eine maximale Flexibilität und einen optimalen Stromertrag für unsere Kunden“, so Sinn Power Gründer und Geschäftsführer Philipp Sinn.

Interessant sei die Sinn Power Technologie für Freiflächen, die keine Bodenverankerung oder Pfählung erlauben, zum Beispiel Wasserschutzgebiete oder versiegelte Deponien. Zudem soll man die Die PV-Anlagen einfach auf- und umstellen können und sie sind ausschließlich aus trinkwassertauglichen Materialien gebaut.

Außerdem beschäftigt sich Sinn Power auch mit schwimmenden Solaranlagen.

