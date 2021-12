Die schwimmende Photovoltaik-Plattform Water Lily von Sinn Power GmbH ist aus korrosionsbeständigen Aluminiumlegierungen gefertigt. Sie soll robust und langlebig sein.

Sinn Power hat eine neue schwimmende Photovoltaik-Lösung herausgebracht. Die Water Lily basiert auf der Erfahrung des Unternehmens mit schwimmenden Hybrid-Kraftwerken in maritimer Umgebung. Nun hat man diese Erfahrung aus dem Meer in ruhigere, stehende Gewässer gebracht. Die Water Lily ist laut Hersteller ein wirtschaftliches und nachhaltiges Produkt, das aus korrosionsbeständigen und nahezu voll recycelbaren Materialien entwickelt wurde. In der Kombination mit der IP68-zertifizierten Leistungselektronik ModTroniX von Sinn Power bildet die Water Lily eine schlüsselfertige Floating-PV-Lösung.

Schwimmende Photovoltaik-Lösung für Süß- und Brackwasser

Alle Komponenten für die schwimmende Photovoltaik-Lösung haben ein optimiertes Packmaß und man kann sie für den Transport segmentieren. Dieses minimierte Volumen der Teile soll zu niedrigeren Transportkosten, Einsparung von Lagerplatz und einer einfacheren Installation vor Ort führen. Die Komponenten der schwimmenden Plattform sind aus speziellen Aluminiumlegierungen gefertigt und korrosionsbeständig. Da Sinn Power aus der Entwicklung von Offshore-Lösungen kommt, ist die Water Lily in Bezug auf Robustheit, Stabilität und Langlebigkeit optimiert.

Schwimmende Süßwasser-Photovoltaik-Systeme sind eine neue zukunftsweisende Lösung für erneuerbare Energiegewinnung. Einsatzgebiete für Floating-PV sind stehende Gewässer wie Dämme und Kanäle, Aquakultur-Farmen, Tagebau-Seen, industrielle Abwasserreservoirs und Stauseen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig und werden in den nächsten Jahren einen wichtigen Beitrag zur angestrebten Energiewende leisten. „Durch den schnellen Ausstieg aus fossilen Energieträgern besteht ein enormer Bedarf an Strom aus erneuerbaren Energiequellen und zudem besteht dringender Handlungsbedarf, um die entstandene Lücke zu schließen“, sagt Sinn-Power-CEO Philipp Sinn. „Die Water Lily wird dazu beitragen, das Potenzial für die Stromerzeugung auf ruhigen Gewässern zu nutzen. Sinn Power plant bereits erste Projekte in 2022.”

22.12.2021 | Quelle: Sinn Power | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH