Zolar, Online-Plattform für individuelle Solarlösungen in Deutschland, hat mit Jamie Heywood einen neuen CEO. Er tritt die Nachfolge des Mitgründers Alex Melzer an. Heywood hat laut Zolar eine starke Erfolgsbilanz im Aufbau und der Skalierung von Technologieunternehmen in Europa und Asien auszuweisen. Er wird im Mai 2023 zu Zolar wechseln. Melzer wird nach dem Übergang aktives Mitglied des Beirats und bleibt Gesellschafter.

„Ich bin sehr stolz auf das, was wir mit Zolar in den letzten sieben Jahren erreicht haben“, betont Melzer, der das Unternehmen 2016 mitbegründete. „Gleichzeitig freue ich mich, Jamie als neuen CEO willkommen zu heißen. Er verfügt über unschätzbare Erfahrungen in einer Vielzahl von innovativen Unternehmen in diversen Ländern.“

Heywood wechselt von Uber zu Zolar, wo er als Regional General Manager für UK, Nord- und Osteuropa tätig war. „Ich freue mich sehr, in dieser spannenden Zeit zu Zolar zu stoßen“, sagt Jamie Heywood. „Zolar hat mit beeindruckendem Erfolg Solarenergie für Haushalte in ganz Deutschland einfach zugänglich und erschwinglich gemacht. Ich bin begeistert von dem Potenzial, gemeinsam mit Zolar neue Märkte zu erschließen und die Produktpalette in den nächsten Jahren weiter auszubauen.“

Millionen von Dächern hierzulande und in ganz Europa eignen sich für Solaranlagen. Die PV-Nachfrage wird durch steigende Energiekosten und die Dringlichkeit für mehr Klimaschutz weiter stark steigen. Zolar sieht sich als digitale Plattform mit einem einfachen Online-Kundenerlebnis und einem starken Netzwerk von mehr als 700 Installationspartnern bestens aufgestellt, um eine führende Rolle in einem wachsenden europäischen Markt zu spielen.

