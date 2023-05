Photovoltaik-Spezialist Greentech: Erstmals selbst entwickelte Projekte im Bau

Das Hamburger Photovoltaik-Unternehmen Greentech hat in Bayern den Bau der ersten selbst entwickelten Solar-Projekte gestartet.

In den Gemeinden Großheirath und Untersiemau bei Coburg baut der Photovoltaik-Spezialist Greentech in den kommenden Wochen zwei EEG-geförderte Photovoltaik-Anlagen mit einer kumulierten Leistung von rund 15,5 MW. Zudem hat das Hamburger Photovoltaik-Unternehmen beide Photovoltaik-Freiflächenanlagen gemeinsam mit der lokal ansässigen Firma Wacker PV seit Mitte 2021 auch entwickelt. Auch die Betriebsführung wird Greentech übernehmen. Somit ist in diesen Solaranlagen erstmals das umfassende Know-How von Greentech entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von Projektenentwicklung und Asset Management über Engineering und Anlagenbau bis hin zur Betriebsführung in einem Projekt vereint.

„Die Greentech Gruppe ist in den letzten Jahren stark gewachsen und hat ihr Geschäftsfeld sukzessive um Projektentwicklung, Anlagenbau und Asset Management erweitert. Durch die Abdeckung aller Bereiche im PV-Downstream können wir die Zusammenarbeit an Schnittstellen optimieren und alle Leistungen aus einer Hand anbieten“, sagt Ingo Rehmann, Managing Partner und Gründer von Greentech.

„Das ist ein guter Tag für den Landkreis Coburg“, sagt Bayern Umweltminister Thorsten Glauber. „Bilanziell werden mit dem heutigen Spatenstich und diesen Anlagen 25 % des Landkreises Coburg mit Energie versorgt.“ Dabei ist die Fertigstellung und der Netzanschluss beider Anlagen im Juli 2023 geplant. Außerdem hat der Photovoltaik-Spezialist Greentech in der Pipeline für 2023 weitere Freiflächen-PV-Anlagen in Norddeutschland mit einem Gesamtvolumen von rund 115 MW.

2.5.2023 | Quelle: Greentech | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH