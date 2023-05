Buderus bringt neuen Wärmepumpenberater heraus

Mit einem neuen Online-Tool von Buderus, lässt sich die Frage angehen, ob sich das eigene Wohnhaus mit einer Wärmepumpe effizient heizen lässt.

Viele Hausbesitzer:innen fragen sich, ob ihr Haus für eine Wärmepumpenheizung geeignet ist. Eine erste Orientierung dazu liefert Buderus mit seinem Wärmepumpenberater. Das Online-Tool ermittelt mit nur wenigen Angaben den ungefähren Energieverbrauch pro Quadratmeter. Das Ergebnis zeigt, ob die Installation einer Wärmepumpe sinnvoll sein kann oder ob sich eher ein Hybridsystem anbietet. Hausbesitzer können dann noch die mindestens benötigte Vorlauftemperatur ermitteln und erhalten so eine erste Orientierung für das Gespräch mit einem SHK-Fachhandwerker.

Mit Wärmepumpenberater von Buderus Schritt für Schritt zur optimalen Temperatur

Liegt mit dem errechneten Energieverbrauch ein erster Anhaltspunkt für den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe vor, gibt Buderus weiterführende Tipps: So ist es sinnvoll, die maximale Vorlauftemperatur fürs Heizsystem zu ermitteln. Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das in die Heizkörper oder in die Fußbodenheizung fließt. Sie hängt maßgeblich vom spezifischen Wärmebedarf des Hauses (Heizlast) und vom Wärmeübergabesystem ab, etwa Heizkörper oder Fußbodenheizung. Zwar ist die Kombination einer Wärmepumpe mit einer Fußbodenheizung ideal – dennoch kann man sie auch mit Heizkörpern effizient betreiben, wenn sich die Vorlauftemperatur in Grenzen hält.

Hausbesitzer können an der Stelle im Wärmepumpenberater ein Heizkurventagebuch downloaden. Dieses liefert eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um die minimale Vorlauftemperatur selbst herauszufinden. Dazu wird die Heizkurve versuchsweise abgesenkt, um die Räume zu identifizieren, die nicht mehr ausreichend warm werden. Wer das erledigt hat oder die erforderliche Vorlauftemperatur von seinem Fachhandwerker weiß, kann sich auf der Buderus Website geeignete Wärmepumpen für seine Immobilie anzeigen lassen.

Empfiehlt der Wärmepumpenberater auf Basis der Eingaben ein Hybridsystem, könnte eine Wärmepumpe den Hauptanteil der Beheizung übernehmen und ein zweiter Wärmeerzeuger die Spitzenlast. Wer dennoch ausschließlich eine Wärmepumpe in seinem Gebäude einsetzen will, erhält auf der Website Hinweise für mögliche erforderliche Vorab-Maßnahmen. Grundsätzlich empfiehlt sich, das weitere Vorgehen dann mit einem Fachbetrieb zu besprechen.

Der Wärmepumpenberater von Buderus ist unter diesem Link zu finden.

