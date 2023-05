Der PV-Großhändler Alpha-Solar sieht in Microwechselrichtern ein ideales Produkt für Dachdecker:innen und Elektroinstallateur:innen. Insbesondere als Einstieg für jene, die noch nicht im Photovoltaik-Geschäft aktiv sind.

Alpha-Solar, Fachgroßhändler für Photovoltaik und elektrisches Heizen, empfiehlt allen Dachdeckern und Elektro-Installateuren auf Microwechselrichter zu setzen. Denn Microwechselrichter seien leicht zu installieren und verfügten über eine gute Marge. Sie seien zudem problemlos lieferbar und punkteten auch in punkto Energieeffizienz, Flexibilität, Ausfall- und Arbeitssicherheit sowie Handhabung. Damit hätten vor allem Dachdecker und Elektroinstallateure die Möglichkeit ihre Umsätze zu steigern und weitere Gewerke miteinzubeziehen.

Hohe Energieerzeugung

Beim Einsatz eines Stringwechselrichters in einer privaten Photovoltaik-Anlage führen laut Alpha-Solar oft schon kleinste Schatten, Verunreinigungen oder ein Defekt eines einzelnen Photovoltaik-Moduls zu einer drastischen Reduzierung der Energieerzeugung des Gesamtsystems. Microwechselrichter hingegen stellen nach Ansicht von Alpha-Solar sicher, dass jedes Solarpanel zu jedem Zeitpunkt die maximale Energiemenge liefert. Zudem können problemlos verschiedene Ausrichtungen und Neigungen kombiniert werden, da die Solarmodule nicht in einem Strang hängen. Dachgauben, zusätzliche Dachflächen oder ein Balkon kann man so unkompliziert integrieren.

Ein Plus an Sicherheit

Sowohl Installateure als auch die Haus-Besitzer:innen mussten bisher mit hohen Spannungen bis zu 1.500 Volt umgehen. Doch der Microwechselrichter wandelt den Gleichstrom direkt an der Quelle in Wechselstrom mit 230 Volt um. Und im extrem seltenen Fall eines Wohnungs- bzw. Hausbrandes schaltet sich die Photovoltaik-Anlage dank dem integrierten Netz- und Anlagenschutz blitzschnell selbst ab, so dass die Feuerwehr sicher und ohne Behinderung ihre Arbeit verrichten kann. Zusätzliches Plus: Ein Feuerwehrschalter, wie er oft bei öffentlichen Gebäuden vorgeschrieben ist, kann beim Einsatz von Microwechselrichtern entfallen.

Präzise Überwachung und Ausfallsicherheit

Mit dem Einsatz von Microwechselrichtern wird auch das Ausfallrisiko erheblich minimiert. Denn fällt der zentrale Stringwechselrichter aus, wird die Stromerzeugung komplett heruntergefahren. Ist jedoch pro PV-Modul jeweils ein Microwechselrichter vorhanden, wird weiterhin Strom erzeugt. Denn hier entfällt nur die Leistung des betroffenen Moduls. Zudem haben Microwechselrichter laut Alpha-Solar eine deutlich längere Garantiezeit im Vergleich zu einem herkömmlichen Stringwechselrichter.

Problemlos verfügbar und leicht zu installieren

Auch wenn Balkon-Kraftwerke von Laien installiert werden können, setzen viele doch lieber auf einen Profi. Für die Dachdecker und Elektro-Installateure, die noch nicht im PV-Geschäft aktiv sind, kann das laut Alpha-Solar ein willkommenes Zusatzgeschäft sein. Denn dank einfacher Plug and Play-Lösungen in Zusammenhang mit der Verwendung von Microwechselrichtern entfallen langwierige Planungen. Und auch die eigentliche Installation soll einfach und schnell von der Hand gehen.

Pro Microwechselrichter werden zwischen ein und vier PV-Module eigesetzt – unabhängig von der Gesamtgröße der Solaranlage. Somit ist zum Beispiel auch eine nachträgliche Erweiterung kein Problem. Und auch die Lagerhaltung gestaltet sich deutlich einfacher. Mussten die Fachbetriebe bisher immer verschiedene Leistungsklassen von Stringwechselrichtern vorrätig haben, sind die Microwechselrichter universell einsetzbar. Weiteres Plus: Bei Verwendung von Microwechselrichtern ist es sogar möglich bei bestehenden Anlagen mit einer kleinen Anzahl von PV-Paneelen weitere Solarmodule hinzuzufügen ohne den Stringwechselrichter auszutauschen.

Alpha-Solar bietet Microwechselrichter von Envertech an

„Aktuell warten viele B2B-Kunden auf Wechselrichter. Dabei gibt es mit den Microwechselrichtern eine einfache und viel bessere Alternative. Als einer von ganz wenigen Anbietern haben wir Pakete mit sofort verfügbaren Modulen und Mikrowechselrichtern im Angebot. Diese werden sehr gut angenommen und sind insbesondere für den B2B-Bereich eine interessante Möglichkeit die stark steigende Nachfrage bedienen zu können“, sagt Reinhard Bege, Geschäftsführer von Alpha-Solar. Geeignet sei beispielsweise der Envertech Microwechselrichter EVT-300 mit einer maximalen Modulleistung von 400 W und einer Garantie von 15 Jahren. Dieser ist weltweit zertifiziert einschließlich VDE 0126, VDE 4105, AS 4777, EN 50438 und UTE C15-712-1. Die Envertech Mikroinvetertechnologie kam bereits in Zehntausenden von Installationen und Projekten auf der ganzen Welt überaus erfolgreich zum Einsatz. Die durchschnittliche Ausfallrate soll laut Hersteller weniger als einem Tausendstel betragen.

Erst kürzlich hat der Microwechelrichter-Hersteller Hoymiles ein neues Installtionsverfahren für seine Produkte vorgestellt.

4.5.2023 | Quelle: Alpha Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH