Fernwärme in Dänemark: Großwärmepumpe ergänzt Solarthermie

Der dänische Projektentwickler und Systemlieferant Aalborg CSP hat eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 1,2 MW Leistung an den dänischen Fernwärmebetreiber Solrød Fjernvarme übergeben. Die Wärmepumpe ergänzt eine solarthermische Großanlage aus dem Jahr 2016.

In den letzten Jahren haben sich immer mehr Fernwärmebetreiber in Dänemark erneuerbaren Energielösungen wie der Großwärmepumpe zugewandt. Einer dieser Betreiber ist Solrød Fjernvarme. Nach der Erweiterung des Fernwärmenetzes verzeichnete Solrød Fjernvarme einen erhöhten Wärmebedarf. Die jetzt in Betrieb genommene Wärmepumpe des Fernheizwerks trägt somit dazu bei, eine ausreichende Heizleistung für die Versorgung aktueller und zukünftiger Fernwärmekunden zu gewährleisten.

Nach einer erfolgreichen Testphase, die alle Anforderungen erfüllte und einen höheren COP (Coefficient of Performance) als versprochen erreichte, hat der dänische Spezialist für erneuerbare Energien und Energiespeicher, Aalborg CSP, das Wärmepumpensystem an den Kunden Solrød Fjernvarme übergeben .Dieser wird für den täglichen Betrieb der Anlage verantwortlich sein.

Bei dem Auftrag für Solrød Fjernvarme handelt es sich um einen schlüsselfertigen EPC-Vertrag (Engineering, Procurement and Construction). Dieser umfasst eine 1,2-MW-CO 2 -Wärmepumpe, eine Erweiterung des bestehenden technischen Gebäudes und die Integration in das bestehende Fernwärmenetz. Dieses enthält unter anderem eine Solarthermie-Anlage mit 1,9 MW Leistung und einen 1.250 m³ großen Warmwasserspeicher.

Natürliches und klimafreundliches Kältemittel

Das integrierte Wärmepumpensystem, das auf den spezifischen Energiebedarf des Fernheizwerks zugeschnitten ist, nutzt Außenluft als Wärmequelle für die Fernwärmeerzeugung und sorgt für eine flexiblere Energieversorgung. Neben einer nachhaltigen Heizlösung hat sich der Kunde auch für ein nachhaltiges und umweltfreundliches natürliches Kältemittel für seine Wärmepumpe entschieden. Das neue Wärmepumpensystem für Solrød Fjernvarme verwendet CO 2 als Kältemittel.

Einige der heute verwendeten synthetischen Kältemittel wie FKW und HFO sind sehr problematisch für die Umwelt. Im Laufe der Zeit werden Teile dieser Gase in PFAS umgewandelt, die als potenziell schädlich für den Menschen gelten. Darüber hinaus sind diese fluorierten Treibhausgase problematisch für die Umwelt, da sie sehr stark zur globalen Erwärmung beitragen und selbst über längere Zeiträume kaum abgebaut werden. CO 2 hingegen ist ein umweltfreundliches Kältemittel, das nicht nur natürlich vorkommt, sondern auch sehr energieeffizient ist. Es gilt als ungiftig, greift die Ozonschicht nicht an und trägt zudem weniger stark zur globalen Erwärmung bei.

Aalborg CSP ist als technologieoffenes Unternehmen nicht verpflichtet, ein bestimmtes Kältemittel zu verwenden. Aalborg CSP verzichtet jedoch bewusst auf alle Formen synthetischer Kältemittel, da diese mit ihren schädlichen Eigenschaften und PFAS-Gehalt nicht nur die Luft, sondern auch den Boden und die Ozeane schädigen. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht an eine bestimmte Wärmepumpentechnologie gebunden. Stattdessen unterstützt Aalborg CSP seine Kunden bei der Suche nach der am besten geeigneten Wärmepumpe für das jeweilige Projekt. Es ist möglich, eine breite Palette natürlicher Wärmequellen zu nutzen, die von Außenluft und industrieller Abwärme bis hin zu gereinigtem Abwasser und flüssiger Biomasse reichen.

Großwärmepumpe wichtiger Bestandteil der Dekarbonisierung in Dänemark

Der Fernwärmesektor ist ein wichtiger Bestandteil der dänischen Energiewende und der Verpflichtung, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70 % zu reduzieren. In Dänemark sind 66 % aller Haushalte an Fernwärmenetze angeschlossen, und der gesamte Fernwärmesektor strebt an, bis 2030 zu 100 % frei von fossilen Brennstoffen zu sein. Die meisten Fernheizwerke kombinieren bereits mehrere erneuerbare Lösungen wie Solarthermie, Wärmepumpen und thermische Wärmespeicher.

Die kürzlich gelieferte und in Betrieb genommene Großwärmepumpe in Solrød, Dänemark, ist nicht das erste Projekt, bei dem Aalborg CSP und Solrød Fjernvarme zusammenarbeiten. Im Jahr 2016 lieferte Aalborg CSP die Solarthermie-Großanlage in Kombination mit dem 1.250 m³ fassenden Wärmespeicher an das Fernheizwerk.

Fakten zum Projekt:

Endkunde Solrød Fjernvarme Leistung der Wärmepumpe 1,2 MW bei 0°C Außenlufttemperatur Lieferant Aalborg CSP A/S in Zusammenarbeit mit Advansor und NatRef Engineering ApS Umfang Schlüsselfertiger EPC-Auftrag inkl. technischem Gebäude und Bauarbeiten Standort Havdrup, Dänemark Art der Wärmepumpe Maßgefertigte CO 2 -Wärmepumpe von Advansor

