Cluster EEHH sucht Bewerber:innen für German Renewables Award 2023

Noch bis zum 19. Mai können sich Interessierte für den mit 1.000 Euro dotierten German Renewables Award in vier Kategorien selbst bewerben.

Den German Renewables Award verleiht die Clusteragentur Erneuerbare Energien Hamburg (EEHH) 2023 bereits zum zwölften Mal. Insgesamt wird der Preis in sechs Kategorien vergeben. Auf vier davon können sich Interessierte selbst bewerben: Produktinnovation des Jahres, Projekt des Jahres, Wasserstoffinnovation des Jahres und Studierendenarbeit des Jahres. Die Kategorie „Wasserstoffinnovation des Jahres“ bezieht sich auf Vorhaben mit klarem Bezug zur Wasserstofferzeugung, -speicherung, -transport oder –verwendung. Dabei sollte der Fokus auf der Verwendung von grünem Wasserstoff liegen. In der Rubrik „Studierendenarbeit des Jahres“ wird die ausgezeichnete Forschung zu den Grundlagen der erneuerbaren Energien mit einem Preisgeld von 1.000 Euro gewürdigt. Im vorigen Jahr gab es insgesamt 47 Bewerbungen für die vier Kategorien. In der Kategorie Projekte gewann eine energetische Quartierssanierung des Bauvereins der Elbgemeinden. Das Produkt des Jahres 2022 war ein geteiltes Rotorlager für Windenergie-Anlagen, das den Austausch direkt in der Gondel ermöglicht. Die Studienarbeit drehte sich um den digitalen Zwilling eines Wasserstoff-Speichers.

Die Auswahl trifft eine Fachjury. Zusätzlich gibt es auch beim German Renewables Award 2023 wieder einen „Medienpreis des Jahres“, der aber in einem gesonderten Verfahren vergeben wird. In der Rubrik „Lebenswerk des Jahres“ nominiert und entscheidet die Jury die Kandidat:innen direkt.

Zum Bewerbungsportal geht es hier. Die Preisverleihung findet am 21. November in Hamburg statt.

9.5.2023 | Quelle: EEHH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH