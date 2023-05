Partnerschaft mit Bosch: Enpal macht in Wärmepumpen

Der Dach-Solaranlagen-Anbieter Enpal will jetzt auch Wärmepumpen vermarkten. Dafür hat das Unternehmen eine Partnerschaft mit Bosch geschlossen.

„Ab sofort“ und „deutschlandweit“ soll das Wärmepumpen-Angebot von Bosch und Enpal verfügbar sein. Dafür integriert Enpal die Wärmepumpe in sein bisheriges Portfolio aus Photovoltaik-Anlage, Stromspeicher und Wallbox. Das firmeneigene Energiemanagement vernetzt und steuert das Ganze. In der Pilotphase habe Enpal bereits hunderte Wärmepumpen installiert, heißt es in der Pressemitteilung. Mehrere Tausend sollen noch in diesem Jahr folgen.

Technisch geht es bisher ausschließlich um Luft-Wasser-Wärmepumpen. Dazu gehört die „neueste Generation“ der Wärmepumpen von Bosch, die Enpal als einer der ersten Anbieter installiere. Außerdem seien Wärmepumpen von Daikin im Angebot. Das japanische Unternehmen ist laut Enpal Marktführer in Europa. Enpal bewirbt die Geräte als „extrem leise, effizient sowie optisch ansprechend“.

Zudem gebe es einen staatlichen Zuschuss, der bis zu 35 % des Kaufpreises betrage. Das entspricht der über das Bafa zu beantragenden Förderung im Bundesprogramm effiziente Gebäude (BEG) inklusive Heizungstauschbonus. Wer Wärmepumpen mit natürlichem Kältemittel nutzt, kann noch weitere 5 % bekommen. Das scheint bei Enpal demnach nicht der Fall zu sein. Voraussetzung für die BEG-Förderung ist zudem, dass die Wärmepumpe im konkreten Gebäude eine durchschnittliche Jahresarbeitszahl von mindestens 2,7 (2023) beziehungsweise 3,0 (ab 2024) erreicht. Dafür ist die Vorlauftemperatur im Heizkörper das wichtigste Kriterium.

Enpal ist mit seinem Komplettangebot für Solaranlagen zum Mieten oder Kaufen laut Statista zum Photovoltaik-Marktführer in Deutschland geworden. Bisher hat das Unternehmen nach eigenen Angaben 45.000 Solar-Kund:innen in Deutschland, das Ziel bis 2030 sind eine halbe Million. In Summe installiert das Elektro-Handwerk bisher die meisten PV-Dachanlagen in Deutschland. Für einen schnellen Ausbau von Solarenergie und Wärmepumpen gibt es aber Kapazitätsengpässe. Der Bundesrat will sich daher sogar dafür einsetzen, das Gebäude-Energie-Gesetz um drei Jahre zu verschieben, da die Ziele sonst nicht erfüllbar seien.

11.05.2023 | Quelle: Enpal | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH