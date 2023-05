Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen nehmen Solarthermie-Anlage für Fernwärmeerzeugung in Betrieb

Im Stadtteil Wolfen-Nord deckt ab sofort eine solarthermische Großanlage mit 2,5 MW Leistung den sommerlichen Fernwärmebedarf. Das Projekt ist Teil des Nachhaltigkeits- und Klimaschutzkonzepts der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen.

Die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen haben am 10. Mai 2023 ihre neue Solarthermie-Anlage in Betrieb genommen. Die Solaranlage steht im Stadtteil Wolfen-Nord, einem Wohnquartier im Grünen mit rund 7.000 Einwohnern. Die über die Sonneneinstrahlung gewonnene Wärme wird direkt über Wärmetauscher in das Fernwärmenetz der Stadtwerke eingespeist.

Die Solarthermie-Freiflächenanlage besteht aus über 840 Solarkollektoren mit Hochleistungs-Vakuumröhren auf einer Fläche von 4.150 m². Die Gesamtleistung beträgt 2,5 MW. Die so erzeugte Wärmemenge von jährlich rund 1,8 GWh entspricht dem jährlichen Energiebedarf von etwa 200 Dreipersonenhaushalten. Die Maximalleistung der Anlage deckt den sommerlichen Wärmebedarf für die Warmwasserbereitung im Versorgungsgebiet Wolfen-Nord.

Zur feierlichen Inbetriebnahme waren zahlreiche Gäste anwesend, darunter das Kreistagsmitglied Marcel Urban im Auftrag des Oberbürgermeisters der Stadt. Die Gäste hatten die Möglichkeit, die Anlage zu besichtigen und sich über deren Funktion sowie technischen Daten zu informieren. In seiner Rede betonte der Geschäftsführer der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen, Christian Dubiel, dass sich das Projekt in das „Nachhaltigkeits- und Klimaschutzkonzept der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen“ einordnet. Das Konzept ist die Blaupause für die Grüne Transformation der Energieversorgung in Bitterfeld-Wolfen.

Marcel Urban hob hervor, dass mit der Anlage die Energiewende in Bitterfeld-Wolfen einen großen Schritt nach vorn getan hat. Sein Lob geht an die Akteure Stadtwerke und Wohnungswirtschaft. Schon bei der Umsetzung der Mieterstrommodelle der Stadtwerke hat die Wohnungswirtschaft die Bereitschaft gezeigt, den Transformationsprozess aktiv zu begleiten. Diese Projekte wirken, seiner Meinung nach, auch über Bitterfeld-Wolfen hinaus. Außerdem wichtig ist für Ihn, dass man bei der Umsetzung sehr konsequent heimische Firmen eingebunden hätte.

Solarthermie-Anlage in Bitterfeld-Wolfen in Rekordzeit gebaut

Das Investitionsvolumen beträgt 2,8 Millionen Euro. Die Solarthermie-Anlage hat man im Expresstempo errichtet. Denn es vergingen seit der Baugenehmigung nur sechs Monate. Lieferant ist die Firma Ritter XL Solar. Genau wie die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen setzt die Firma darauf, auch in der Bauausführung nachhaltig zu agieren, indem man durch die Beauftragung regionaler Partner regionale Wirtschaftskreisläufe nutzt und damit stärkt.

16.5.2023 | Quelle: Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH