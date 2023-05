Wirsol rüstet Realschule mit PV-Dach aus

Für eine Realschule in Waghäusl hat die Wirsol Aufdach GmbH eine PV-Anlage mit 24 Kilowatt Leistung installiert. Sie soll zum Eigenverbrauch der Schule beitragen.

Der Projektentwickler Wirsol hat eine weiterführenden Schule in seiner Heimatstadt Waghäusl mit einer PV-Anlage aus. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich um die Johann-Peter-Hebel Realschule in Waghäusel. Im Zuge einer Sanierung habe die zentrale Bildungseinrichtung der Großen Kreisstadt die Anlage erhalten.

Nach deren Zuschlag in einer Ausschreibung der Stadt Waghäusel haben die Waghäuseler Solarexperten von Wirsol Roof Solutions in Zusammenarbeit mit der Firma Elektro Huber die Photovoltaikdachanlage auf dem Flachdach der Realschule montiert. Bereits seit 20 Jahren arbeiten die beiden Unternehmen zusammen. Für die Photovoltaikanlage wurden die 60 Module in einer Ost-West-Ausrichtung in aufgeständerter Bauweise angebracht. Zusätzlich wurde ein Feuerwehrschalter für zusätzliche Sicherheit verbaut.

Die wirtschaftliche Eigenverbrauchsanlage hat eine Leistung von 23,7 Kilowatt Peak und ermöglicht dadurch eine erhebliche Senkung der Strombezugskosten für das Schulgebäude. Die Anlage wird einen spezifischen Jahresertrag von 23.600 Kilowattstunden liefern und rund 11 Tonnen CO2-Emissionen einsparen.

24.5.2023 | Quelle: Wirsol | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH