Lithium-Ionen-Batteriezellen: Manz AG an Customcells Group beteiligt

Durch einen Aktientausch beteiligt sich Manz an der Customcells Group. Denn das Unternehmen gibt dafür seine Anteile an der Tochtergesellschaft Customcells Tübingen GmbH ab.

Der Maschinenbauer Manz AG tauscht seinen Anteil an der Customcells Tübingen GmbH gegen eine Beteiligung an der Muttergesellschaft Customcells Group. Bereits 2019 haben die beiden Unternehmen im Rahmen des sogenannten KomVar-Projektes erfolgreich zusammengearbeitet. Im Mai 2022 hatte sich Manz dann mit 40 % an der Customcells Tübingen GmbH beteiligt und wollte so Zugang zu neuen Kundengruppen gewinnen.

Die Unternehmensgruppe Customcells sieht sich als führend in der Entwicklung und Serienfertigung modernster Lithium-Ionen-Batteriezellen und verfolgt ganzheitliche Elektrifizierungskonzepte. Mit den gemeinsam entwickelten Prozessen konnte man Kunden von Customcells seither bei der Skalierung ihrer Produktionskapazitäten unterstützen. Neben der batteriebetriebenen Luftfahrt mit ihren äußerst hohen Qualitätsstandards zielte die Partnerschaft laut Manz AG auch auf den Ausbau bestehender Beziehungen zu Kunden aus der Automobil- und Elektronikindustrie ab. Mit dem Tausch der Anteile an der Customcells Tübingen GmbH gegen eine Beteiligung an der Muttergesellschaft Customcells Group will die Manz AG ihr strategisches Engagement nun weiterentwickeln.

„Die Customcells Group etabliert Innovationen im Bereich der Prozessentwicklung, von denen wir als Hightech-Maschinenbauer direkt und indirekt partizipieren. Mit unserer Beteiligung an der Customcells Group stärken wir daher unsere Positionierung weiter, indem wir noch näher an die aktuellsten Entwicklungen und geplante Produktionslinien in attraktiven Zielmärkten wie dem Aviation- und Mobility-Sektor rücken“, sagt Martin Drasch, CEO der Manz AG.

Neben der Manz AG halten 468 Capital, Vsquared Ventures, Porsche Ventures sowie der Finanzinvestor Primpulse SE, das Hamburger Family Office Abacon Capital und World Fund Anteile an der Customcells Gruppe. Zu dieser gehören neben der Customcells Tübingen GmbH unter anderem auch die Customcells Itzehoe GmbH sowie eine Beteiligung an der auf die Entwicklung von Elektrolyte spezialisierten E-Lyte Innovations GmbH.

30.5.2023 | Quelle: Manz | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH