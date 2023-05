Manz AG: Millionenauftrag für Batteriezellenfertigung in Italien

Die Manz AG hat ReneSys Energy Italia als Neukunde gewonnen. Der Erstauftrag umfasst ein Gesamtvolumen von rund 25 Millionen Euro. Es geht um eine Fertigungslinie für prismatische Lithium-Ionen-Zellen mit einer jährlichen Gesamtkapazität von 250 MWh.

Der Maschinenbauer Manz AG hat mit der ReneSys Energy Italia Srl einen Anbieter von Batteriezellentechnologie der nächsten Generation als Neukunden gewonnen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Italien erteilte Manz im Rahmen einer strategischen Partnerschaft nun einen Auftrag für eine Batteriezellenfertigung. Dabei beläuft sich dieser auf ein Gesamtvolumen von rund 25 Millionen Euro. Der Erstauftrag umfasst Anlagen für eine Fertigungslinie für prismatische Lithium-Ionen-Zellen mit einer Gesamtkapazität von 250 MWh. Diese will man in Italien aufbauen. Umsatz- und ertragswirksam wird der Auftrag in den Geschäftsjahren 2023 und 2024.

ReneSys Energy stellt modular aufgebaute Produktionslinien zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batteriezellen bereit. Hierfür hat man gemeinsam mit Manz eine modulare und innovative Fertigungsplattform entwickelt, mit welcher man Kunden ein Plug-and-Play-System anbieten will. Das Design der modularen Produktionslinie soll sich dabei durch eine hohe Replizierbarkeit bei gleichzeitig flexibler Anpassung auf lokale Gegebenheiten auszeichnen. Für die Zukunft plant ReneSys Energy auf Basis der mit Manz realisierten Fertigungslinie das modulare Fertigungsverfahren in Ländern auf der ganzen Welt zu vertreiben. Die erste jetzt erfolgte Bestellung bei Manz ist somit der Startschuss für einen weiteren Roll-out baugleicher Linien. Für die Manz AG bietet sich hieraus ein großes Skalierungspotenzial in der Zukunft.

Drei weitere Manz-Linien für die Batteriezellenfertigung geplant

Um die Wachstumspläne der ReneSys Energy Italia Srl zu unterstreichen und die notwendigen Ressourcen der Manz AG und ihres Lieferantennetzwerks zu sichern, haben die Partner eine Absichtserklärung zur Bestellung drei weiterer, baugleicher Linien für die Batteriezellenfertigung in Italien unterzeichnet.

Martin Drasch, CEO der Manz AG sagt: „Wir sind der einzige europäische Anbieter, der dank eines hervorragenden Lieferantennetzwerks im größeren Maßstab eine gesamte Fertigungslinie – von der Elektrodenbeschichtung bis zur Formierung – planen, auslegen und realisieren kann. Wir sind stolz darauf, dass wir unseren Kunden mit unserem modularen und skalierbaren Konzept, das mit sehr geringem Zeitaufwand an zukünftige Zellentwicklungen und Technologien angepasst werden kann, unterstützen und überzeugen konnten.“

4.5.2023 | Quelle: Manz AG | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH