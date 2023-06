Die Zolar Compass App erkennt den günstigsten Zeitpunkt für das Laden eines E-Autos, startet den Ladevorgang automatisch und richtet ihn dynamisch am verfügbaren Sonnenstrom aus.

Zolar, Onlineanbieter für private Solarlösungen in Deutschland, bringt mit dem Zolar Compass eine neue App auf den Markt. Die App soll ein transparentes Live-Monitoring, eine standortgenaue Erzeugungsprognose und die Vernetzung aller Komponenten im Haus sorgen. Zudem soll sei für die intelligente Steuerung der Solarstromversorgung von Eigenheimbesitzer:innen veranschaulichen. Somit können Haushalte laut Anbieter ihre Energieunabhängigkeit ganz ohne Mehraufwand maximieren und ihre Energiekosten heute schon um bis zu 2.000 Euro pro Jahr reduzieren.

Zolar Compass ist ein technologieoffenes Baukastensystem. Das System wurde in Kooperation mit Kiwigrid, dem Dresdner IoT-Unternehmen für intelligentes Energiemanagement entwickelt. Man kann es jederzeit herstelleroffen erweitern, beispielsweise durch eine Wärmepumpe oder ein Smart Meter. Ferner fungiert es für intelligente Stromtarife künftig als Schalt- und Einsparzentrale. „Wir müssen wegkommen von reinen Hardware-Lösungen, hin zu Angeboten und digitalen Services, die Hausbesitzende und ihre Bedürfnisse in den Fokus rücken“, sagt Sarah Müller, CCO von Zolar. „Moderne Konsumentinnen und Konsumenten möchten ihre Energieversorgung selbst in die Hand nehmen und durch einfache und digitale Services ihre Energiekosten weiter senken und Strom bewusster und nachhaltiger konsumieren. Genau das ermöglichen wir mit dem Zolar Compass – ganz ohne Mehraufwand.“

Zolar Compass App soll Installation vereinfachen

Eine der derzeit größten Herausforderungen für den Ausbau der Photovoltaik auf Privatdächern sind die limitierten Installationskapazitäten im Handwerk. Auch die derzeit mehr als 700 Handwerkspartner des Unternehmens sollen vom Zolar Compass profitieren. Denn das System soll durch vorkonfektionierte Elektrokomponenten nicht nur die schnellere Installation der individuellen Solarlösungen ermöglichen, sondern auch die unmittelbare Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage ohne langwierige Dateneingabe.

Die eigens entwickelte Zolar Compass App veranschaulicht die Funktionen des Systems für Hausbesitzende einfach und transparent. Sie erkennt beispielsweise den günstigsten Zeitpunkt für das Laden eines E-Autos, startet den Ladevorgang automatisch und richtet ihn dynamisch am verfügbaren Sonnenstrom aus. Passend für das Energiemanagement bietet das Unternehmen ab sofort auch eine intelligent-steuerbare Wallbox für E-Autos an.

1.6.2023 | Quelle: Zolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH