Axpo will in Spanien Solarstrom für die Schweiz erzeugen

Das schweizerische Energieunternehmen Axpo will in Spanien Solarstrom im großen Stil erzeugen - explizit auch für die Schweiz.

Das Energieunternehmen Axpo aus der Schweiz will im Herbst 2023 in Spanien mit dem Bau einer 200-MW-Solarstrom-Anlage beginnen. Dabei handelt es sich um eines der größten Solarprojekte der Axpo bisher. Insgesamt soll das PV-Portfolio des Unternehmens bis 2030 auf 10 GW wachsen. Der Fokus soll auf Märkten liegen, in denen Axpo bereits aktiv ist – in Spanien ist das seit 20 Jahren der Fall.

Der Ausbau der Solarstrom-Erzeugung in Ländern wie Spanien sei auch für die Schweiz relevant, da er zur klimafreundlichen Stromproduktion in Europa beitrage. So stärke er die Energieversorgungssicherheit ganzheitlich. Im Winter könne die Schweiz Solartrom importieren, so Axpo. Aber auch in der Schweiz selbst will das Unternehmen vermehrt in die Solarstromproduktion investieren. Dank regulatorischer Erleichterungen sei eine „Solaroffensive“ möglich geworden. Vor Kurzem meldete das Unternehmen, vor allem in Höhenlagen solaren „Winterstrom“ erzeugen zu wollen.

Die 200-MW-Photovoltaik-Anlage soll in den Gemeinden Villadangos del Páramo und Cimanes del Tejar in der Provinz León im Norden von Spanien entstehen. Die Freiflächen-Solaranlage soll 365.000 Solarpanels auf einer Fläche von 307 Hektar beinhalten. Die Stromproduktion soll bilanziell dem Verbrauch von gut 76.000 spanischen Haushalten entsprechen, einen Ertrag in Kilowattstunden nennt die Pressemitteilung nicht. An der Entwicklung des Projekts sollen mehr als 900 Fachleute mitwirken. Ende 2024 soll sie ans Netz gehen.

Axpo ist nach eigenen Angaben die größte Erzeugerin erneuerbarer Energien der Schweiz. Obendrein sei das Unternehmen mit rund 14 TWh Wind- und Solarstrom auch europaweit führend in der Vermarktung von erneuerbaren Energien in Form von langfristigen Stromabnahmeverträgen (PPA).

6.6.2023 | Quelle: Axpo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH