M-TEC steigert Fertigungskapazität für Batteriespeicher

Die M-TEC aus Oberösterreich hat die Produktionskapazität für ihr Speichersystem „Energy-Butler“ deutlich gesteigert. Bist zu 60.000 Stück jährlich sollen ab Mitte 2023 lieferbar sein.

Den Batteriespeicher mit den stapelbaren Modulen hatte M-Tec 2021 vorgestellt, wie Solarserver berichtete. Bei der Markteinführung 2022 lag die Lieferfähigkeit bei 2.000 Geräten im Jahr. Bis Juni 2023 waren es bereits mehr als 10.000 Batteriespeicher, heißt es in der M-TEC Pressemitteilung. In Zukunft sollen es noch mehr werden.

„Unsere Produktion von Batteriespeichersystemen in Asien konnte 2023 auf mögliche 60.000 M-TEC Speicher ausgebaut werden“, sagt Peter Huemer, CEO von M-TEC Energy for Future. Das Speichersystem namens Energy-Butler ist dreiphasig, soll ab Mitte des Jahres auch in einer einphasigen Variante erhältlich sein.

Mit der Produktion sollen auch das Logistikkonzept und die europaweiten Vertriebsstrukturen wachsen. Der Energy-Butler ist modular aufgebaut. Er eigne sich daher nicht nur für Einfamilienhäuser, sondern auch für Unternehmen oder für den mehrgeschossigen Wohnbau. Bis zu 300 kWh seien möglich. Der integrierte Wechselrichter spare Zeit bei der Installation und Platz im Technikraum. Die stapelbaren Module könnten auch nachträglich noch erweitert werden. Eine Notstrom-Funktion ist integriert. M-TEC garantiert 10.000 Ladezyklen.

Neben den Energiespeichern bietet M-TEC auch Wärmepumpen, Ladelösungen das dazugehörige Energiemanagementsystem E-Smart in 15 Ländern an. Neben dem dreiphasigen Modell ergänzt eine einphasige Version des Energy-Butlers ab Mitte des Jahres das Sortiment.

6.6.2023 | Quelle: M-TEC | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH