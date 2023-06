Notstrom und vier MPP-Tracker: neuer Hybrid-Wechselrichter Steca SolBrid

Das Münchner Unternehmen Katek stellt mit dem neu entwickelten StecaGrid SolBrid einen dreiphasigen 10 kW Hybridwechselrichter vor, der besonders flexibel sein soll.

Zusammen mit dem Netztrennschalter StecaGrid Switch kann der SolBrid Wechselrichter bei Stromausfall ein Inselnetz bilden und Notstrom liefern. Für den Anschluss an den Switch und zusätzliche Energiezähler gibt es eine RS485-Schnittstelle. Über diese Messfunktion lasse sich der Stromverbrauch im gesamten Haus in Echtzeit und mit einer Genauigkeit von zwei Prozent messen, so Katec.

Der SolBrid verfügt je nach Version über zwei bis vier MPP-Tracker. Dadurch eignet er sich auch für Photovoltaikanlagen auf Dächern mit vielen Teilflächen, bei denen Leistung und Lichtverhältnisse unterschiedlich ausfallen. Je MPP Tracker sind 15 A Eingangsstrom und bis zu 1.000 Volt Eingangsspannung möglich. Das Gehäuse im IP65 Standard macht die Installation drinnen oder draußen möglich. Der Batterieladestrom von bis zu 25A erlaubt zudem den Anschluss von Hochvoltbatterien.

Obendrein enthält der Wechselrichter eine Batteriesteuerung für Speicher von BYD, weitere Speicher sollen folgen. Die Einrichtung erfolgt per App, Betriebsdaten sollen ebenfalls über mobile Endgeräte auslesbar sein.

Das erste verfügbare Gerät aus der Baureihe ist die 10-kW-Variante.

Die Katek-Gruppe mit rund 3.100 Angestellten zählt laut eigenen Angaben zu den am schnellsten wachsenden Elektronikunternehmen der Welt. In Memmingen produziert das Unternehmen die Geräte von Steca, die seit 2019 zu Katek gehört.

Wechselrichter, die auch Notstrom liefern können, gibt es in den letzten Jahren immer häufiger, zum Beispiel von Sungrow. Dabei handelt es sich stets um Hybrid-Wechselrichter. Da der Begriff Notstrom nicht geschützt ist, sind die Funktionen jedoch sehr unterschiedlich. Sie reichen von einer einfachen Notstrom-Steckdose bis zu einer Ersatzversorgung des gesamten Hauses.

7.6.2023 | Quelle: Katek | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH