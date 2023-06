Photovoltaik zur Miete: DZ4 strafft Partnernetzwerk

Der Hamburger Anbieter von Miet-PV-Anlagen DZ4 konzentriert sich in Zukunft auf ein Partnernetzwerk von sechs Errichtungspartnern, die feste Kontingente an Montagekapazitäten exklusiv für DZ4 vorhalten müssen.

Bei der bundesweiten Errichtung von Photovoltaik-Anlagen konzentriert sich die EnBW-Tochter DZ4 künftig auf sechs Unternehmen im Partnernetzwerk. Ein wesentlicher Bestandteil des Vertrags zwischen DZ4 und seinen Errichtungspartnern sind feste Kontingente in zwei wesentlichen Bereichen. So beschafft der Solarpionier zum einen feste Kontingente an Komponenten im eigenen Haus und kann daher deren Verfügbarkeit und optimale Preisstellung sicherstellen – ein Vorteil für die Errichtungspartner. Zum anderen stellen die Partner feste Kontingente an Montagekapazitäten exklusiv für DZ4 zur Verfügung: Davon sollen insbesondere die Kund:innen profitieren.

„Wir konsolidieren unser Netzwerk auf leistungsfähige Partner. Gemeinsam können wir wachsen und Hand in Hand eine hocheffiziente und optimierte Errichtung sicherstellen“, sagt Janik Reitel, Geschäftsführer der DZ-4 Errichtungsgesellschaft.

DZ4 hält Kontigent an Jinko Photovoltaik-Modulen für Partnernetzwerk vor

Mit dem Jinko Photovoltaik-Modul Neo TOPCon mit 440 Watt Nennleistung kommt in Zukunft ein Solarmodultyp mit hoher Leistung und der zurzeit besten verfügbaren Solarzellen-Technologie auf dem Markt zum Einsatz. Eigenheimbesitzer:innen können damit einen besonders hohen Solarertrag auf ihrer verfügbaren Dachfläche erzielen. Im Markt gängig und weit verbreitet sind derzeit laut DZ-4 noch PV-Module von 400 bis 430 Watt Leistung.

Auch die eigens entwickelte DZ4 Partner-App soll beim neuen Partnermanagement eine wichtige Rolle spielen. Denn diese bündelt alle relevanten Informationen zu Komponenten, Netzanschluss samt Zähler und spezifischen Gebäudeinformationen und stellt sie den Errichtungspartnern transparent und übersichtlich zur Verfügung. Dies soll eine reibungslose Installation der Photovoltaik-Anlage ermöglichen. Ferner soll es potenzielle Rückfragen der Installationsbetriebe während der Errichtung vermeiden und erleichtert eine passgenaue Logistik.

Das Hochladen von Daten in der App vereinfacht die normgerechte Projektdokumentation direkt vor Ort. Mit der integrierten Protokollverwaltung können DZ4-Kund:innen und Errichtungspartner alle relevanten Unterlagen digital und datengeschützt unterzeichnen. Fotos, Dokumente und Informationen stehen unmittelbar zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.

