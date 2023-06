Trianel Energieprojekte baut deutschlandweit solare Hybridkraftwerke

Der Projektentwickler Trianel Energieprojekte realisiert vier solare Hybridkraftwerke in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Brandenburg. Das Unternehmen stellt erstmals auf der Intersolar aus.

Die Projektentwicklungstochter der Stadtwerke-Kooperation Trianel, die Trianel Energieprojekte GmbH & Co. KG (TEP), hat mit dem Bau von vier Innovationsprojekten begonnen. Diese hatte die Bundesnetzagentur im Rahmen der Innovationsausschreibungen bezuschlagt. Es handelt sich dabei um vier solare Hybridkraftwerke, also Photovoltaik-Freiflächenanlagen, die Trianel jeweils mit einem Batteriespeicher kombiniert.

Trianel: Solare Hybridkraftwerke bieten viel Potenzial

Der kommunale Projektentwickler realisiert mit den vier Projekten 60 MW Leistung in Kombination mit Batteriespeicher-Projekten mit einer Speicherkapazität von 40 MWh. Die vier Projekte befinden sich in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Brandenburg. „Unser Ziel ist es, als kommunale Kraft der Energiewende deutschlandweit aktiv zu sein“, sagt Andreas Lemke, Leiter Solar der Trianel Energieprojekte. „Wir haben das Potenzial solcher Kombinationsanlagen bereits früh erkannt, denn in Zeiten zunehmender volatiler Einspeisung werden Batteriespeicher zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit immer wichtiger. Daher haben wir uns bereits in den ersten Ausschreibungsrunden beteiligt und Zuschläge erhalten.“

Die Trianel Energieprojekte startete ab März 2023 zunächst mit der Realisierung der Solarparks. Der Bau der Speicher folgt im nächsten Schritt ab Juli dieses Jahres. Der Solarpark Lübars II in Sachsen-Anhalt mit einer Leistung von 12 MW ist bereits fertig errichtet und kann rechnerisch 4.000 Haushalte mit grünem Strom versorgen. Zusätzlich zu der Installation von 27.000 Photovoltaik-Modulen hat man eine 18 Kilometer lange Kabeltrasse verlegt. Den Speicher mit 8 MWh Leistung will man ab August dieses Jahres bauen.

In Baden-Württemberg entsteht ab Juli 2023 der Solarpark Gammertingen mit 19 MW Leistung. Hier verbaut man derzeit rund 48.300 PV-Module. Denn die Inbetriebnahme des Photovoltaik-Solarparks und des Speichers ist für Februar 2024 vorgesehen. Für diesen Standort entwickelt Trianel Energieprojekte aufgrund des hohen Interesses zudem ein Bürgerbeteiligungsmodell.

Natur- und Artenschutz gerecht werden

Auf einer Fläche mit 10,7 Hektar will man ab Juni in Brandenburg der Bau des Solarparks Letschin mit 13 MW Leistung und eines Batteriespeichers mit rund 9 MWh Speicherkapazität vorantreiben. Hier gilt es, den Baubetrieb mit der Brut der Feldlärchen in Einklang zu bringen und so dem Natur- und Artenschutz gerecht zu werden.

Für ein viertes Innovationsprojekt mit 16 MW am Standort Göhlsdorf in Brandenburg sind die Bauvorbereitungen im vollen Gange. Sobald die Baugenehmigung vorliegt, soll hier im Juli die letzte Baustelle der vier Innovationsprojekte starten.

„Nach der Errichtung von drei Umspannwerken 2022 freuen wir uns, dass wir dieses Jahr mit dem Bau von unserer ersten Speicheranlagen einen weiteren Baustein zum Gelingen der Energiewende liefern,“ sagt Lemke. „Wir setzen dabei auf ein partnerschaftliches Miteinander mit den örtlichen Stadtwerken und Kommunen, damit auch die Region von den Projekten profitiert. Sei es über die Gewerbesteuer oder die Zuwendung von 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde Strom gemäß § 6 EEG.“

Solare Hybridkraftwerke und ihr Potenzial stehen auch im Fokus der Branchenmesse Intersolar Europe vom 14. bis 16. Juni 2023 im Internationalen Congress Center (ICM) München. Daher hat sich die Trianel Energieprojekte diesem Jahr entschieden, erstmalig als Aussteller an dem Branchenevent teilzunehmen und ist am Gemeinschaftsstand des Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V. in Halle B5, Stand 109 anzutreffen.

10.6.2023 | Quelle: Trianel | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH