Der Batterie-Energiespeicherhersteller Hithium verfügt über eine Produktionskapazität von 70 GWh pro Jahr. Das chinesische Unternehmen stellt erstmals auf der Intersolar aus und hat kürzlich eine Niederlassung in München gegründet.

Der chinesische Batterie-Energiespeicherhersteller Hithium war diese Woche erstmals als Aussteller auf der EES-Messe im Rahmen der The Smarter E in München vertreten, zu der auch die Intersolar gehört. Das Unternehmen will in den europäischen Markt eintreten und hat im vergangenen Monat eine Niederlassung in München eröffnet. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2019 hat man mehr als 9 GWh Gesamtbatteriekapazität ausgeliefert. Allein im Jahr 2022 hat das Unternehmen 5 GWh ausgeliefert. Die Produktionskapazität hat Hithium gerade auf 70 GWh pro Jahr aufgestockt.

Hithium präsentiert Lithium-Ionen-Batterieprodukte, darunter seinen Container auf Basis einer 4-MWh-300 Ah-Zelle. Dieser soll sich durch eine Degradation von weniger als 2 % in den ersten 1000 Zyklen auf Zellebene auszeichnen. Laut Hithium sind 6 % branchenüblich. Ein Hauptziel bei der Entwicklung des neuen Containers war die Verbesserung der Kapazitätsnutzung und damit der Investitionsrendite in den ersten drei Jahren der Nutzung. Außerdem soll das Produkt eine um mehr als 10 % längere Lebensdauer als ein typisches System mit 280 Ah bieten.

Ferner hat der Batterie-Energiespeicherhersteller Hithium einen neuen Vertrag mit dem nordamerikanischen Anbieter von Energiespeicherlösungen Powin LLC über die Lieferung von Energiespeicherprodukten unterzeichnet. Die Vereinbarung umfasst die Lieferung von 1,5 GWh Batteriekapazität. Weitere 3,5 GWh könnten folgen. Jason Eschenbrenner, Global VP of Procurement bei Powin, sagt: „Unsere Kunden erwarten von uns, dass wir ein Höchstmaß an Sicherheit und Leistung liefern, und das auf kostengünstige Weise. Das ist es, was die Produkte von Hithium leisten, und wir freuen uns darauf, diesen Schritt gemeinsam zu gehen.“

16.6.2023 | Quelle: Hithium | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH