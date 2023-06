Intersolar: The smarter E 2023 mit Besucherrekord

Schon vor der Messe The smarter E zeichnete sich ab, dass es das bisher größte Event der Intersolar-Geschichte werden würde. Die nun vorliegenden Zahlen bestätigen das.

Die Zahlen der Intersolar beziehungsweise der übergreifenden Messe The smarter E in München sind auch ein Stimmungsbarometer für die Solarbranchen in Deutschland – die Veranstalter sprechen im Jahr 2023 von einer Rekord-Bilanz.

Zu dieser gehören für die Messen der The smarter E (Intersolar, ees, Power2drive, EM Power):

2.469 Aussteller aus 57 Ländern

180.000 Quadratmetern in 17 Messehallen sowie einer Outdoor-Area (insgesamt gibt es in München 18 Hallen)

106.000 Besucher aus 166 Ländern

Auch die angegliederten Konferenzen und Side-Events knackten mit 2.000 Teilnehmenden eine neue Rekordmarke. The smarter E Europe 2023 war damit die „bislang größte und internationalste Veranstaltung ihrer Geschichte“, heißt es in der Pressemitteilung von Solar Promotion.

Intersolar-Award am Vorabend der Messe verliehen

Die Messeawards wurden in diesem Jahr schon ab ersten Konferenzabend verliehen. Für jede der vier Teilmessen gibt es mittlerweile eine eigene Auszeichnung, eine weitere für Projekte. Prämiert werden jeweils drei gleichrangige Gewinner, lediglich bei der EM Power fanden sich nur zwei. So kommt man in Summe auf stattliche 14 Preise. Insgesamt waren 177 Bewerbungen aus 23 Ländern eingegangen, bis zu zehn davon kamen in jeder Kategorie ins Finale.

Die Intersolar-Awards gingen an:

Huawei Technologies (China) für den Stringwechselrichter SUN2000-330KTL, der hohe Leistung und einen hohen Wirkungsgrad zu einem günstigen Preis bieten soll

Shenzhen Aiko Digital Energy Technology (China) für seine ABC-Module mit N-Typ-Solarzellen, passivierenden Kontakten und einer Rückseitenkontaktierung. Der Wirkungsgrad der 610-Watt-Module war in der Bewerbung mit 23,6 % angegeben, liegt laut Aiko mittlerweile aber bei 24 %.

Wavelabs Solar Metrology Systems (Deutschland) für seinen Lichtsimulator Sinus-360 Advanced mit seiner LED-Lichtquelle.

Zur vollständigen Liste der Intersolar-Award-Finalisten geht es hier.

Vom 19. bis 21. Juni 2024 soll The Smarter E das nächste Mal in München stattfinden.

19.6.2023 | Quelle: Solar Promotion | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH