2,6 Millionen PV-Anlagen in Deutschland

Laut dem Statistischen Bundesamt waren in Deutschland Ende März 2023 2,6 Millionen Anlagen zur solaren Stromerzeugung in Deutschland am Netz. Ihre Leistung betrug zusammen 70 Gigawatt.

In Deutschland sind aktuelle 2,6 Millionen PV-Anlagen installiert. Das vermeldet das Statistische Bundesamt (Destatis) im Rahmen seiner „Zahl der Woche“. Demnach nutzten immer mehr Unternehmen und private Haushalte in Deutschland die Energie der Sonne zur Stromerzeugung. Im März 2023 verfügten die Solarstromanlagen auf Dächern und Grundstücken über eine Nennleistung von insgesamt rund 70 600 Megawatt. Damit nahm die Zahl der Anlagen gegenüber dem Vorjahresmonat um 16 % zu, die installierte Leistung stieg im selben Zeitraum um 21 %. Im März 2022 hatte es gut 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen mit einer Nennleistung von insgesamt knapp 58 500 Megawatt gegeben. Destatis erfasst dabei alle Photovoltaikanlagen, die in die Netze der öffentlichen Versorgung einspeisen und über einen Stromzähler verfügen, der die eingespeisten Strommengen misst. Kleinere Anlagen, wie die Mini-PV oder Balkonkraftwerke, fallen bisher nicht darunter.

Photovoltaikanlagen haben 2022 hierzulande ferner gut 54,3 Millionen Megawattstunden Strom ins Netz eingespeist. Dies entspricht einer Zunahme von 20 % gegenüber dem Vorjahr. 2021 hatte die Netzeinspeisung von Photovoltaikanlagen bei rund 45,3 Millionen Megawattstunden gelegen. Auch der Anteil von Photovoltaik an der Stromerzeugung insgesamt hat zugenommen. Im Jahr 2022 entfielen 11 % des eingespeisten Stroms in Deutschland auf Photovoltaik – ein neuer Höchstwert. 2021 hatte Photovoltaik einen Anteil von 9 % an der gesamten Stromerzeugung ausgemacht. Rekordmonat für Solarstrom in Deutschland war bisher der Juni 2022: Mit knapp 7,7 Millionen Megawattstunden war ein Fünftel (20 %) des eingespeisten Stroms in jenem Monat solaren Ursprungs.

20.6.2023 | Quelle: Destatis | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH