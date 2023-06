Synhelion: USA fördert solarthermischen Wasserstoff

Solarkerosin-Entwickler Synhelion erhält für die konzentrierende Solarthermie zusammen mit der Universität von Florida eine Förderung vom US-Energieministerium.

Das Solarunternehmen Synhelion erhält in den USA eine Förderung für die Produktion von Wasserstoff aus solarthermisch erzeugten Strom. Wie Synhelion und die University of Florida (UF) mitteilten, erhalten sie für ihr gemeinsames Forschungsprojekt vom Solar Energy Technologies Office (SETO) des U.S. Department of Energy (DOE) 2,7 Millionen US-Dollar. Das Projekt ziele darauf ab, die Entwicklung und den Einsatz der CSP-Technologie (Concentrating Solar Thermal Power, konzentrierende Solarthermie) in grossem Massstab zu beschleunigen, um grünen Wasserstoff für die Dekarbonisierung der Industrie sowie zur Stromerzeugung und -speicherung zu gewinnen. Synhelion plant außerdem die Produktion von solarem Kerosin.

Ziel des Projekts ist die Herstellung von grünem Wasserstoff aus Solarenergie in grossem Massstab. Die Technologie von Synhelion liefert solare Hochtemperatur-Prozesswärme von über 1’500°C. Für das Projekt entwickeln Synhelion und UF einen thermochemischen Reaktor, um Wasserstoffgas aus Wasser und Sonnenlicht zu erzeugen.

Das Projektteam arbeite ferner daran, die Effizienz und damit die Kosten der solar-thermochemischen Wasserstofferzeugung durch den Einsatz neuer Redox-Materialien zu optimieren. Redox-Materialien sind reaktive Materialien, die chemische Reaktionen im Reaktor ermöglichen.

Ziel: Kosten für CSP-Technologien senken

«Synhelions technisches Know-how hilft uns dabei, neue Materialien in solarthermische Prozesse zu integrieren, die das Potenzial haben, die Kosten der Wasserstoffproduktion zu senken,» sagt Forschungsleiter Dr. Jonathan Scheffe von der UF.

Gianluca Ambrosetti, Co-CEO und Mitgründer von Synhelion, ergänzt: «Die Förderung dieses Projekts durch das U.S. Department of Energy unterstreicht die Relevanz unserer Technologie und die Notwendigkeit nachhaltiger Energielösungen. Gemeinsam mit der University of Florida setzen wir uns dafür ein, fossile Energiequellen durch erneuerbare Alternativen zu ersetzen.»

Das Projekt soll dazu beitragen, die Kosten für CSP-Technologien zu senken, neue Marktchancen für die Branche zu schaffen und einen umfassenden Einsatz von CSP zur Dekarbonisierung der Stromnetze und des Energiesystems zu ermöglichen. Es ist eines von mehreren Projekten, die es ermöglichen, CSP-Technologien mit thermischer Energiespeicherung in industrielle Hochtemperaturprozesse zu integrieren, um wirtschaftlich wichtige Produkte wie Zement, Treibstoffe und andere Chemikalien herzustellen.

21.6.2023 | Quelle: Synhelion | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH