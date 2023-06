DZ-4: Riegler neuer Geschäftsführer Finanzen

Der PV-Mietexperte DZ-4 hat einen neuen Geschäftsführer für Finanzen und IT: Thomas Riegler.

Thomas Riegler ist seit 1. Juni 2023 neuer Geschäftsführer der DZ-4 GmbH. Wie das Hamburger Unternehmen mitteilte, leitet er seit November 2022 als Interim-Manager die Finanz- und IT-Bereiche der Gesellschaft. DZ-4 ist auf die Vermietung von Solaranlagen spezialisiert.



Thomas Riegler verfügt über eine 30-jährige Erfahrung als Berater, Interim-Manager, Vorstand, Unternehmer und Investor. So war er Geschäftsführer in Tochterunternehmen von Daimler und Chrysler sowie Vorstand der Centrotherm PV AG, Lenzing AG, Kontron AG und Leica Camera AG. Zudem war er acht Jahre lang als Partner bei namhaften Unternehmensberatungen wie PWC und Roland Berger Strategy Consultants tätig.



„Wir freuen uns, dass wir mit Thomas Riegler einen in der Branche und Führung erfahrenen und kompetenten Geschäftsführer für das Unternehmenswachstum und die Business Transformation der DZ4 gewonnen haben“, sagt Jürgen Stein, Chief Innovation Officer bei der DZ4-Muttergesellschaft EnBW.



„Thomas ist ein Finanzexperte mit ausgezeichneten Kontakten im Kapitalmarkt und ausgewiesener Spezialist für Digitalisierung“, freut sich Hans-Martin Rüter, Sprecher der Geschäftsführung der DZ-4 GmbH. Der bisherige Geschäftsführer, Christopher McLachlan, scheidet zu Ende Juni 2023 aus dem Unternehmen aus.



„Nach vielen Jahren in Großkonzernen und mittelständischen Unternehmen reizt mich die Aufgabe, meine Erfahrung und Kompetenz in ein noch junges Technologieunternehmen wie DZ4 einzubringen und damit sein nachhaltiges Wachstum zu unterstützen sowie die Energiewende voranzutreiben“, sagt Thomas Riegler.

22.6.2023 | Quelle: DZ-4 | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH