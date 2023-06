Yingli Solar: Neue Panda-Photovoltaik-Module für schwimmende Solarkraftwerke

Die neuen Solarmodule der Ocean-Star-Baureihe für schwimmende Meereskraftwerke von Yingli Solar basieren auf der TOPCon-Hocheffizienz-Technologie vom Typ Panda 3.0.

Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Yingli Solar hat seine PV-Module der Panda-3.0-Serie vorgestellt. Dazu gehören die Ocean-Star-Baureihe für Offshore-Photovoltaik-Anwendungen, die Roof-Baureihe für dezentrale Photovoltaik und die Bifacial-Double-Glass-Baureihe, die man speziell für Großprojekte entwickelt hat.

Die Solarmodule der Ocean-Star-Baureihe für schwimmende Meereskraftwerke von Yingli Solar basieren auf der TOPCon-Hocheffizienz-Technologie vom Typ Panda 3.0. Darüber hinaus sollen die Materialien der Ocean-Star-Serienmodule Satz salznebel- und korrosionsbeständig sein. Der Yingli Solar kombiniert sie mit einem flexiblen Halterungsdesign. Durch die hohe Leistungsdichte, den guten Temperaturkoeffizienten, der Salznebelbeständigkeit und der Lastbeständigkeit sollen sie sich für verschiedene Anwendungsbereiche in der Offshore- und Meeres-Photovoltaik eigenen. Denn die Photovoltaik-Module trotzen auch starkem Wind. Die Produkte der Ocean-Star-Baureihe befinden sich bereits in der Massenproduktion und man hat sie in praktischen Anwendungen eingesetzt.

Die PV-Module der Roof-Baureihe verfügen über geschwärztes Glas und einen leichten Verbundrahmen. Dadurch sollen sie zum einen eine ansprechende Optik bieten. Zum anderen sollen sie die Dachlast reduzieren und die Installation erleichtern. Ferner soll die gute Leistung bei schwachen Lichtverhältnissen und die rückseitige Leistungsverstärkung laut Hersteller längere Arbeitszeiten der Solarmodule und eine Steigerung der Energieerzeugung um bis zu 30 % im Vergleich zu herkömmlichen Produkten ermöglichen.

In Zukunft will Yingli Solar die Erforschung der Möglichkeiten von N-Type Photovoltaik verstärken und damit die Epoche N der Photovoltaik gestalten.

