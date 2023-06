Enphase Energy hat in Deutschland mit der Auslieferung der IQ8-Microinverter begonnen. Die neuen Mikrowechselrichter sind für moderne Hochleistungs-Solarmodule konzipiert.

Der neue IQ8-Microinverter von Enphase kann einen kontinuierlichen Gleichstrom von 14 Ampere verarbeiten. Daher soll er sich auch für die Kombination mit leistungsstärkeren Solarmodulen eignen. Der in den Versionen IQ8MC, IQ8AC und IQ8HC verfügbare Mikrowechselrichter bietet eine Spitzenausgangsleistung von 330, 366 oder 384 VA. Es ist damit kompatibel für den Einsatz mit Solarmodulen von bis 560 Watt DC. Enphase bietet für alle in Deutschland aktivierten IQ8-Microinverter eine 25-jährige Garantie.

Den neuen IQ8-Microinverter kann man in die Home Energy Lösung von Enphase integrieren. Denn das Enphase Energy System ist via IQ Gateway mit dem Internet verbunden. Dadurch ermöglicht man sowohl Over-the-Air-Updates als auch eine Verlinkung mit der Enphase-App Monitoring-Plattform. Diese Verbindung soll nicht nur die Energieüberwachung jedes einzelnen Solarpanels erleichtern, sondern gibt Hausbesitzern auch Einblick in Betrieb und Funktion ihrer Anlage.

„Wir beobachten in Deutschland eine wachsende Nachfrage nach unserer Home Energy Lösung und sind unseren Installationspartnern in der Region daher auch für ihr Engagement sehr dankbar. Ohne ihre Unterstützung könnten wir die Hausbesitzer und Unternehmen in der Region nicht mit unseren Enphase-Produkten versorgen“, sagt Marco Krapels, Vice President of International Sales bei Enphase Energy.

Im März hatte Enphase die ersten Mikro-Wechselrichter aus europäischer Produktion ausgeliefert.

27.6.2023 | Quelle: Enphase | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH