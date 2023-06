Photovoltaik: LG Energy Solution bringt Hybrid-Wechselrichter-System auf den Markt

Mit dem neuen Hybrid-Wechselrichter-System bestehend aus PV-Speicher und Wechselrichter wandelt sich LG Energy Solution vom reinen Batterielieferanten zum Systemanbieter.

LG Energy Solution, Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, bringt ein neues Hybrid-Wechselrichter-System bestehend aus PV-Speicher und Wechselrichter auf den Markt. Die neue Lösung, die im Juli auf den Markt kommt, ist mit einer eingebauten Backup-Funktion ausgestattet und wurde speziell für die nahtlose Integration von Photovoltaik-Anlagen mit den Heimspeichern von LG Energy Solution (LGES) entwickelt. Damit wandelt sich LGES vom reinen Batterielieferanten zum Systemanbieter.

Das neue Hybrid-Wechselrichter-System verfügt sowohl über eine Ausführung in Hochvolt (HV) als auch in Niedervolt (LV). Die HV-Option ist zunächst in Spanien und Italien erhältlich und kombiniert die neuen 400-V-Prime Heimspeicher (nutzbare Energieinhalte: 9,6 kWh oder 16 kWh) mit 5 kW oder 6 kW Wechselrichterleistung. Das Speichersystem erreicht eine maximale Energiespeicherkapazität von 32 kWh beim Anschluss von bis zu zwei PV-Speichern an einen Wechselrichter.

Die LV-Option ermöglicht die Nutzung von bis zu zwei PV-Speichern mit 48-V-Batterien (nutzbare Energieinhalte: 5,9 kWh, 8,8 kWh, 11,7 kWh). Diese können durch Parallelschaltung auf einen maximalen Energieinhalt von 23,4 kWh kommen. Die LV-Option wird in ganz Europa erhältlich sein.

Eine einfache Architektur der Batterien und das Plug&Play-Prinzip der Wechselrichter sollen eine einfache Installation gewährleisten. Diese soll sowohl für neuinstallierte Solar- und Energiespeichersysteme als auch für Nachrüstungen in Haushalten mit bereits bestehenden Photovoltaik-Anlagen geeignet sein.

Begleitend zur neuen Lösung stellt LGES Installateuren und Kunden die Live-Monitoring-App zur Verfügung. Dadurch sollen Installateure von einem vereinfachten Installationsprozess profitieren. Kund:innen sollen jederzeit Zugriff auf relevante Daten der Solarenergieproduktion und des Energieverbrauchs im Haus haben. Die App dient als Basis, über die LGES in Zukunft eine individuelle Benutzererfahrung und einen optimierten Service mit technischem Support für Installateure und Hausbesitzer anbietet.

„Das Beste an dieser neuen kombinierten Lösung ist der bequeme Rundum-Service“, sagt Denny Thiemig, Präsident der LG Energy Solution Europe GmbH. „Nicht nur die Installateure profitieren von einem deutlich vereinfachten Installations- und Inbetriebnahmeprozess, auch die Kunden greifen nun über eine einzige Anlaufstelle auf alle nötigen Leistungen zu.“

Das neue Hybrid-Wechselrichter-System ist mit einer 10-Jahres-Garantie ausgestattet, die den Kunden eine langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit bieten soll und sowohl die PV-Speicher als auch den Wechselrichter abdeckt.

29.6.2023 | Quelle: LG Energy Solution Europe | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH