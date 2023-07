MVV stellt CO2 aus Biomasse-Vergärung für Beton-Recycling zur Verfügung

Das Mannheimer Energieunternehmen MVV in Dresden-Klotzsche seine erste Bioabfallvergärungsanlage mit vollständiger CO2-Nutzung in Betrieb genommen.

Die CO 2 -Abscheidung ist dabei nicht die eigentliche Neuheit. Bereits seit 2021 wird bei der Biomasse-Vergärung der MVV in Dresden das bei der Aufbereitung zu Biomethan anfallende CO 2 abgeschieden und verflüssigt. Ein Teil davon wurde und wird weiterhin innerbetrieblich genutzt, heißt es. Allerdings blieben bisher etwa 1.000 Tonnen CO 2 jährlich übrig. Diese nimmt nun das Münchner Biomethanhandelsunternehmen Landwärme ab. Das Schweizer Unternehmen neustark bringt das flüssige CO 2 zu einer „naheliegenden innovativen Speicheranlage“. Dort werde es mittels eines Mineralisierungsprozesses permanent an Abbruchbetongranulat gebunden. Es werde so dauerhaft der Atmosphäre entzogen. Die Bioabfallvergärung in Dresden verwertet jährlich rund 46.500 Tonnen kommunale Bioabfälle aus Stadt und Region. Das Biomethan fließt ins Erdgasnetz.

„Die erste klimapositive Anlage von MVV ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erreichung unseres #klimapositiv-Ziels“, sagt Georg Müller, Vorstandsvorsitzender der MVV Energie AG. Das Mannheimer Energieunternehmen will spätestens bis zum Jahr 2040 klimaneutral und anschließend „klimapositiv“ werden.

MVV will „Negativemissionen“ von CO2 auch in anderen Anlagen nutzen

MVV schaffe auf diese Weise „Negativemissionen“, da mehr CO 2 entzogen als emittiert werde. Das geht in diesem Fall relativ einfach. Bei der Vergärung von Biomasse entsteht Biogas, das neben Methan vor allem CO 2 enthält. Will man reines Methan, muss man also ohnehin das CO 2 abtrennen – und erhält auf einen Schlag große Mengen. In Mannheim arbeitet MVV allerdings auch einem Pilotprojekt, um CO 2 aus dem Rauchgas der Abfallverbrennung und des Biomassekraftwerks auf der Friesenheimer Insel abzuscheiden und zu nutzen. MVV will das CO 2 „in einem späteren Großverfahren“ speichern.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) weist darauf hin, dass in Deutschland noch viel Potenzial zum Ausbau der Erzeugung von Biomethan bestehe. Das würde bedeuten, dass auch mehr abgeschiedenes CO 2 anfallen würde, das bei entsprechender Nutzung dauerhaft gebunden werden kann.

13.7.2023 | Quelle: MVV | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH