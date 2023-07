PNE will mit KI Effizienz von Windenergie steigern

Windpark-Projektentwickler PNE verspricht sich durch den Einsatz von KI eine Optimierung des eigenen Portfolios. Dafür erwirbt das Unternehmen die Mehrheit an einem britischen Spezialisten.

Die PNE AG setzt künftig auf KI (künstliche Intelligenz) beim Betrieb von Windenergieanlagen. Dazu hat das Unternehmen 51 Prozent des britischen Digitalunternehmens Bitbloom Ltd übernommen. Nach umfangreichen Tests und Evaluierungen ist PNE überzeugt, die ideale Lösung für die Optimierung der technischen Kapazität des eigenen Windportfolios gefunden zu haben. PNE ist durch den Erwerb ebenfalls in der Lage, Eigentümern und Betreibern von Anlagen für Erneuerbare Energien ein erweitertes Angebot an digitalen und analytischen Dienstleistungen anzubieten.

Bitbloom ist ein Anbieter von Datenanalysesoftware sowie von Software und Dienstleistungen für den Bereich Überwachung. Ihre transparenten, KI-gestützten Analyse- und Überwachungsprodukte ermöglichten die Optimierung des Anlagenbetriebs. Der heutigen Bekanntmachung gehe zudem eine bestehende Geschäftsbeziehung zwischen den beiden Unternehmen voran. Die Produkte von Bitbloom Ltd haben sich bei der Leistungs- und Ertragssteigerung des eigenen Windportfolios bereits bewährt. PNE wird im Rahmen seiner Unternehmensstrategie Dienstleistungen auf der Grundlage der Bitbloom-Software einführen.

Die offizielle Vertragsunterzeichnung fand am PNE-Standort in Hamburg statt. Markus Lesser, CEO der PNE AG, freut sich, die Software sowohl für die Leistungsoptimierung des Eigenportfolios als perspektivisch auch für den Ausbau des Geschäftsbereichs Services einsetzen zu können. “Mit Bitbloom haben wir ein sehr dynamisches Unternehmen gefunden, das uns optimal ergänzt. Gemeinsam werden wir PNE weiter voranbringen und zugleich dafür sorgen, die Performance von Windenergieanlagen insgesamt zu optimieren“.

„Die Energiewende und die damit verbundene Skalierung des Betriebs erneuerbarer Energien bringt eine Reihe von Herausforderungen mit sich, von denen einige mit digitalen Systemen gelöst werden können. Die Technologie, die wir bei Bitbloom entwickeln, ist einzigartig auf dem Markt“, sagt Staffan Lindahl, einer der drei Gründer von Bitbloom.

17.7.2023