BMDV: Neue Förderung für umweltfreundliche Bodenstromversorgung von Flugzeugen

Das Bundesverkehrsministerium will Flughäfen umweltfreundlicher machen und fördert die Beschaffung mobiler und stationärer Bodenstromanlagen für die umweltfreundliche Versorgung von Luftfahrzeugen.

Am Boden benötigen Flugzeuge Strom, während man sie wartet, belädt und betankt. Der dafür benötigte Strom kommt häufig aus Hilfsturbinen im Flugzeug oder man erzeugt ihn an entfernten Stellplätzen mit Stromaggregaten aus Diesel. Mit Direktstrom, Batterien oder Wasserstoff könnte man Flugzeuge effizienter, emissionsfrei und deutlich leiser als bisher mit Strom versorgen. Hier setzt die neue Förderung für eine umweltfreundliche Bodenstromversorgung von Flugzeugen des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) an.

„Wir wollen die deutschen Flughäfen zu den saubersten der Welt machen. Das kann uns nur gelingen, wenn wir technologieoffen bleiben und Anreize für Investitionen in Klimaschutz schaffen“, sagt Bundesverkehrsminister Volker Wissing. „Mit der neuen Bodenstrom-Richtlinie unterstützen wir als eines der ersten Länder die Flughäfen bei dieser Transformation – weg von fossilen Brennstoffen, hin zu einer klimaneutralen Stromversorgung von Flugzeugen am Boden. Damit senken wir den CO 2 -Ausstoß an deutschen Flughäfen.“

Im ersten Förderaufruf der Bodenstrom-Richtlinie werden erstmalig Investitionszuschüsse für die Beschaffung mobiler und stationärer, umweltfreundlicher Bodenstromanlagen zur Versorgung von Luftfahrzeugen sowie die für den Betrieb benötigte Lade- bzw. Betankungsinfrastruktur gewährt. Antragsberechtigt sind natürliche und juristische Personen, die Eigentümer der zu fördernden alternativen Systeme in Deutschland werden. Die Förderquote liegt bei bis zu 70 Prozent. Die Antragstellung ist ab dem 28. Juli bis zum 31. August 2023 möglich. Das BMDV berücksichtigt ausschließlich Förderanträge, mit deren Umsetzung die Antragsteller:innen noch in diesem Jahr beginnen. Weitere Aufrufe sind für die kommenden Jahre vorgesehen.

BAV wickelt Förderung für umweltfreundliche Bodenstromversorgung von Flugzeugen ab

Die Anträge der Bodenstrom-Richtlinie bearbeitet und bewilligt die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV). Die NOW GmbH unterstützt als wissenschaftlich-technische Dienstleisterin die veranlassten Erfolgskontrollen und begleitenden Evaluierungen mit ihrer fachlichen Expertise und erhebt dazu zusätzlich Daten zum Umfeld der Fördermaßnahme.

Den Förderaufruf zur Bodenstromversorgung für Flugzeuge und Informationen zur Antragstellung sind unter diesem Link zu finden. Interessierte haben außerdem die Möglichkeit, sich am 27. Juli 2023 in einem Online‐Seminar über den neuen Förderaufruf zu informieren. Für das Online-Seminar kann man sich unter dem nebenstehenden Link anmelden.

18.7.2023 | Quelle: BMDV | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH