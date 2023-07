Vattenfall übernimmt Hamburger Photovoltaik-Entwickler Solizer

Der Energieversorger Vattenfall sieht in Deutschland einen Kernmarkt für den Ausbau der Photovoltaik. Daher hat das Unternehmen nun das Deutschland-Geschäft des Solarpark-Entwicklers Solizer gekauft und damit seine Pipeline von Photovoltaik-Projekten auf 7 GW hochgeschraubt.

Vattenfall hat das Deutschland-Geschäft des Solarpark-Entwicklers Solizer mit Sitz in Hamburg gekauft. Das Team der Solizer Deutschland GmbH wird zukünftig gemeinsam mit Vattenfall die Entwicklung von Photovoltaik-Projekten vorantreiben. Die Transaktion beinhaltet eine Pipeline von Photovoltaik-Projekten in verschiedenen Reifegraden. Damit baut Vattenfall sein Projektportfolio im Bereich der Photovoltaik auf nunmehr sieben Gigawatt aus. Erste PV-Projekte aus dem neuen Bestand können bereits 2024 die nötige Baureife erlangen werden. Wenn die gesamte Projektpipeline umgesetzt wird, würden die Solarparks eine Strommenge erzeugen, die rechnerisch dem Jahresverbrauch von zwei Millionen Durchschnittshaushalten in Deutschland entspricht.

Vattenfall hat das Ziel innerhalb einer Generation fossilfrei zu sein und will den Übergang zu einem nachhaltigen Energiesystem vorantreiben. Zudem unterstützt Vattenfall seine Industriepartner darin, ihre Dekarbonisierungsziele zu erreichen. Ein wesentlicher Eckpfeiler zur Erreichung dieser Ziele ist laut Vattenfall der massive Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in den Bereichen Wind und Solar, den das Unternehmen bereits seit Jahren vorantreibt. Bis 2024 investiert Vattenfall rund 3,5 Milliarden Euro in den weiteren Ausbau dieser Technologien.

Für den Ausbau der Photovoltaik hat Vattenfall Deutschland als einen Kernmarkt definiert. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen hierzulande lassen sich große PV-Projekte umsetzen, die ohne staatliche Förderung auskommen und die wesentlich dazu beitragen werden, die stark steigende Nachfrage nach kostengünstigem Solarstrom seitens der Kunden zu decken.

„Der Weg in eine fossilfreie Zukunft ist hierzulande begleitet von einem rasanten Wachstum, insbesondere im Bereich der Photovoltaik“, sagt Claus Wattendrup, Geschäftsführer der Vattenfall Solar GmbH. „Der Erwerb des Deutschlandgeschäfts von Solizer ist für uns daher ein echter Meilenstein, diesen Wachstumspfad konsequent fortzusetzen. Ich bin sicher, dass wir dabei von dem enormen Know-how des Solizer-Teams profitieren werden.“

Entlang der Autobahn A 19 unweit des Autobahndreiecks Wittstock-Dosse betreibt Vattenfall bereits ein 28-MW-Solarkraftwerk.

20.7.2023 | Quelle: Vattenfall | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH