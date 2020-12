Vattenfall baut 28 MW Solarpark in Mecklenburg-Vorpommern

Der schwedische Stromerzeuger Vattenfall baut in Mecklenburg-Vorpommern einen subventionsfreien Solarpark mit 28 MW Leistung entlang der A19. Ein Drittel des Stroms liefert er mittels eines PPA an Bosch.

Vattenfall baut seine solare Stromerzeugung in Deutschland mit einem 28 MW Solarpark in Mecklenburg-Vorpommern aus. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es jetzt die Investitionsentscheidung für den Solarpark „Kogel-Leizen“ getroffen. Der Solarpark entstehe entlang der Autobahn A 19 unweit des Autobahndreiecks Wittstock-Dosse. Die Inbetriebnahme des Solarparks soll nach derzeitigem Planungsstand im ersten Halbjahr 2021 erfolgen.

Vattenfall werde rund ein Drittel des erzeugten Solarstroms aus dem Solarpark Kogel-Leizen an Bosch liefern. Hierüber haben beide Unternehmen ein so genanntes „grünes Power Purchase Agreement“ abgeschlossen. Dieser Stromliefervertrag besagt, dass 10 MW der grünen Stromerzeugung für die Dauer von zwölf Jahren direkt an Bosch gehen.

Langfristige Grünstrom-Lieferverträge seien zudem gut geeignete Instrumente, um große Freiflächen-Solaranlagen ohne die staatliche Förderung aus dem Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) errichten zu können. Zugleich ermöglichen sie Unternehmen wie Bosch, ihren Anteil an regenerativen Energien am Verbrauch deutlich zu steigern.

Laut Claus Wattendrup, Chef der Geschäftseinheit „Solar & Batteries“ bei Vattenfall spiele „der Ausbau der Solarenergie in unserem Erzeugungsportfolio eine wesentliche Rolle.“ Das Projekt Kogel-Leizen sei beispielgebend in zweierlei Hinsicht. Große Freiflächen-Photovoltaik lasse sich heutzutage ohne staatliche Förderung bauen und finanzieren, und zwar wenn langfristige Lieferverträge ins Spiel kämen. „Zugleich unterstützen wir unsere Industriepartner wie Bosch, ihre Klimaziele zu erreichen. Diese Entwicklung stimmt mich sehr zuversichtlich, dass wir weitere Projekte dieser Art hierzulande sehen werden.“

Der Solarpark Kogel-Leizen ist das erste Freiflächen-Projekt dieser Größenordnung, das Vattenfall hierzulande realisiert. Darüber hinaus errichtet das Unternehmen derzeit Freiflächen-PV-Anlagen an seinen Pumpspeicher-Wasserkraftwerken in Markersbach in Sachsen sowie in Geesthacht in Schleswig-Holstein.

Aktuell hat Vattenfall insgesamt rund 100 Megawatt Solarenergie in Betrieb und in Bau. Mehrere hundert Megawatt Solarenergie befinden sich zudem im Planungsstadium.

11.12.2020 | Quelle: Vattenfall |

