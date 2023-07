BDEW legt Eckpunktepapier zu geplanten Ausschreibungen für H2-ready-Kraftwerke vor

Vor der Veröffentlichung der Kraftwerksstrategie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz hat der Branchenverband BDEW Kriterien und Anforderungen formuliert, die aus sicher Sicht für die geplanten Ausschreibungen für H2-ready-Kraftwerke notwendig wären.

„Für einen vorgezogenen Kohleausstieg ist es zentral, kurzfristig flexible und H 2 -ready-Stromerzeugungskapazitäten aufzubauen, welche die Versorgungssicherheit im nahezu klimaneutralen Stromsystem gewährleisten können und dabei konsequent den Weg der Dekarbonisierung beschreiten,“ sagt Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen seien die erforderlichen Investitionen in gesicherte Leistung für H 2 -ready-Kraftwerke jedoch nicht zu erwarten. Der sowohl von der Bundesregierung als auch von mehreren großen Studien gesehene erforderliche Zubaubedarf an gesicherter Leistung in Deutschland liege bei rund 20 GW bis zum Jahr 2030 und bei 40 GW bis zum Jahr 2035. „Die Bundesregierung muss rasch Klarheit darüber schaffen, wie Versorgungssicherheit zudem mittel- und langfristig organisiert werden soll“, fordert die Verbandschefin.

Um die dringend benötigten Investitionen in diese Kapazitäten anzureizen, bedarf es daher aus Sicht des BDEW bereits kurzfristig eines geeigneten Förderrahmens. „Daher begrüßen wir, dass das Bundeswirtschaftsministerium im Rahmen der so genannten Kraftwerksstrategie insbesondere Ausschreibungen für H 2 -ready-Kraftwerke vorsieht und diesbezüglich mit der EU-Kommission im engen Austausch steht“, so Andreae. Darüber hinaus solle man sehr zeitnah der Prozess zur Etablierung eines Kapazitätsmarktes starten, da dessen Implementierung Zeit erfordere.

Mit Blick auf die Kraftwerksstrategie 2023 ist es aus Sicht des BDEW zentral, mit dieser Strategie kurzfristig den Neubau und Betrieb von H 2 -ready-Kraftwerken so anzugehen, dass man die nötigen Investitionsentscheidungen zeitnah treffen kann. Bei der Umsetzung der Maßnahmen sollten marktwirtschaftliche Elemente wirken und man sollte auch die Versorgungssicherheit bei Erreichung der Dekarbonisierungsziele stärken. Das bedeutet: Innerhalb der Ausschreibung sollte man eine sinnvolle, systemdienliche räumliche Verteilung der Kraftwerke anreizen, um die Anlagen im Engpassmanagement effektiv einbinden zu können. Darüber hinaus ist die Förderung leistungsbasiert vorzusehen, um tiefgreifende Wettbewerbsverzerrungen am Strommarkt zu vermeiden.

Ausschreibungen für H 2 -ready-Kraftwerke mit Marktdesign verzahnen

Zentrales Element für Investitionssicherheit ist aus BDEW-Sicht die Vermeidung von stranded investments. Dies muss man nach Ansicht des BDEW durch eine kluge Verzahnung der Ausschreibungen für H 2 -ready-Kraftwerke mit einem zukünftigen Marktdesign, wie einem Kapazitätsmarkt, gewährleisten.

Der Förderrahmen für H 2 -ready-Kraftwerksausschreibungen muss die Potenziale unterschiedlicher Technologien – inklusive der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) – optimal nutzen, indem er technologieoffen gestaltet wird. Ebenfalls ist es aus Sicht des BDEW sehr wichtig, sowohl bei Neu- als auch bei Bestandsanlagen die Umstellung auf einen Betrieb mit 100 Prozent Wasserstoff zeitlich und wirtschaftlich in die gesamte Kraftwerksstrategie einzubeziehen. Flexible und klimaneutral betriebene Stromerzeugungs- und KWK-Anlagen sind Partner der erneuerbaren Energien und tragen mit ihrer abrufbaren Kapazität wesentlich zum Gelingen der Energiewende bei.

Der BDEW unterstützt die Bundesregierung bei den Verhandlungen mit der Europäischen Kommission dahingehend, dass sich Deutschland für die Dekarbonisierung über H 2 -ready-Kraftwerke entschieden hat. Demzufolge gehören zu einer ganzheitlichen Ausrichtung der Transformation ebenso eine Importstrategie für Wasserstoff und die entsprechenden Infrastrukturen sowohl für den Import als auch für die Verteilung über das – aktuell in der Konsultation befindliche – H 2 -Kernnetz sowie über die nachgelagerten Bereiche des Wasserstoffnetzes.

Das Eckpunktepapier des BDEW zur Kraftwerksstrategie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz ist unter diesem Link zu finden.

21.7.2023 | Quelle: BDEW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH