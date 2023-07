Daimler Truck nimmt Photovoltaik-Anlage am Standort Wörth in Betrieb

Bis zum Jahr 2039 strebt Daimler Truck eine CO₂-neutrale Produktion in allen Werken und Geschäftsbereichen weltweit an. Am Standort Wörth trägt nun eine Photovoltaik-Anlage mit 2,8 MW Leistung zur Energieversorgung des Unternehmens bei.

Seit Beginn der sonnenreichen Zeit hat man 6.400 Photovoltaik-Module auf den Dächern der Betriebshallen am Standort Wörth von Daimler Truck in Betrieb genommen. Die Gesamtleistung der Solaranlagen beläuft sich derzeit auf etwa 2,8 MW. Somit erzeugt die Photovoltaik-Anlage pro Jahr etwa 3.000 MWh Strom, den das Unternehmen direkt und CO₂-frei ins Stromnetz des Werks einspeist. „Daimler Truck bekennt sich klar zum Pariser Klimaschutzabkommen. Unser Ziel ist es, schrittweise die nachhaltige Transformation auch an unserem Produktionsstandort umzusetzen“, sagt Thomas Neckenich, verantwortlich für das Energiemanagement und Infrastruktur am Standort Wörth. Photovoltaik spiel dabei neben Energieeffizienzmaßnahmen eine wichtige Rolle und man baue sie sukzessive weiter aus.

Die Montage der Photovoltaik-Anlagen fügt sich in die nachhaltige Geschäftsstrategie des Unternehmens ein. Bis zum Jahr 2039 strebt Daimler Truck eine CO₂-neutrale Produktion in allen Werken und Geschäftsbereichen weltweit an. Die europäischen Produktionsstandorte von Daimler Truck – und damit auch der Standort in Wörth – sind bereits seit dem Jahr 2022 bilanziell CO₂-neutral – unter anderem durch den Bezug von Ökostrom aus Solar-, Wind- und Wasserkraft.

„Das Werk Wörth als das größte Werk von Mercedes-Benz Lkw hat ambitionierte Umweltziele und setzt diese mit großen Schritten um. Neben den Photovoltaik-Anlagen werden zahlreiche Adaptionen in den Produktionsprozessen vorgenommen, um Energie einzusparen. Auch der Lieferverkehr ins Werk soll bis Ende 2026 zu 100 Prozent elektrifiziert werden. So arbeiten wir aktiv und konsequent auf allen Ebenen an der Umsetzung unserer nachhaltigen Geschäftsstrategie“, sagt Andreas Bachhofer, Standortverantwortlicher für das Werk Wörth.

Neben dem Einkauf von Grünstrom treibt das Unternehmen die Eigenerzeugung von Energie in den Produktionsstandorten stetig voran. Auch in den deutschen Mercedes-Benz Werken Kassel, Gaggenau und Mannheim hat Daimler Truck bereits neue Photovoltaik-Anlagen installiert. Aktuell sind an den deutschen Lkw-Standorten Photovoltaik-Module mit einer Leistung von 5,4 MW installiert.

25.7.2023 | Quelle: Daimler Truck | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH